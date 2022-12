Le président péruvien Pedro Castillo fait face à une tentative de destitution

En moins d’un an et demi de mandat, M. Castillo a nommé cinq cabinets différents, fait face à six enquêtes criminelles et, mercredi, fait face à une troisième tentative de destitution au Congrès, que le dirigeant péruvien a menacé de dissoudre.

Les procureurs accusent M. Castillo de diriger une organisation criminelle pour tirer profit de contrats gouvernementaux et d’avoir à plusieurs reprises entrave à la justice, des accusations que le président a démenties.

La jeune démocratie péruvienne a déjà été entravée par des années de scandales de corruption de haut niveau entraînant cinq présidents depuis 2016. Le mandat de M. Castillo n’a fait qu’approfondir le sentiment que le système politique du pays est brisé.

Dans le même temps, les perturbations de l’approvisionnement mondial dues à la pandémie et à la guerre en Ukraine ont poussé l’inflation du pays au taux le plus élevé depuis des décennies, augmentant les enjeux du dysfonctionnement politique dans un pays où un quart de la population de 33 millions vit dans la pauvreté.