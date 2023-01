Le président péruvien insiste sur le fait que “je ne démissionnerai pas” alors que les manifestations font rage

Dina Boluarte, présidente du Pérou, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de démissionner.

Cela survient au milieu de manifestations de masse à travers le pays.

Les manifestants réclament sa démission et réclament de nouvelles élections.

La présidente péruvienne Dina Boluarte a insisté sur le fait qu’elle ne démissionnerait pas, après une nouvelle journée de manifestations et de barrages routiers à travers le pays qui ont vu des appels à sa démission et à l’arrestation d’un dirigeant syndical ayant des liens présumés avec les rebelles maoïstes.

Les partisans du président déchu Pedro Castillo ont défilé et barricadé les rues de tout le pays sud-américain depuis décembre, exigeant de nouvelles élections et la destitution de Boluarte.

“Certaines voix venues des factions violentes et radicales demandent ma démission, provoquant la population dans le chaos, le désordre et la destruction”, a déclaré Boluarte dans une allocution à la télévision d’Etat vendredi soir.

“Je ne démissionnerai pas. Mon engagement est avec le Pérou.”

Boluarte a déploré que les manifestations soient parfois devenues violentes, car au moins 42 personnes ont été tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité, dont un policier brûlé vif dans un véhicule. Des centaines d’autres ont été blessés.

“Je ne peux pas m’empêcher de réitérer mes regrets pour la mort de Péruviens lors de ces manifestations”, a-t-elle déclaré. “Je m’excuse pour cette situation.”

Mais elle a rejeté la possibilité de convoquer une assemblée constitutionnelle comme l’exigeaient les manifestants, soulignant les difficultés rencontrées par le voisin du Pérou, le Chili, pour rédiger et approuver une nouvelle constitution.

Boluarte a ajouté :

Cela ne peut pas arriver du jour au lendemain.

Plus tôt vendredi – le dixième jour consécutif de troubles, après une accalmie du Nouvel An – la police a annoncé l’arrestation de Rocio Leandro, un dirigeant syndical de la région d’Ayacucho.

Leandro, qui a des liens présumés avec les rebelles maoïstes, est accusé d’avoir financé des manifestations et recruté des manifestants.

Le porte-parole de la police, Oscar Arriola, a affirmé que son arrestation prouvait que les restes des rebelles maoïstes du Sentier lumineux étaient impliqués dans les manifestations.

Il a dit que Leandro était un ancien membre du Sentier Lumineux connu sous le nom de “Camarade Cusi”.

La présidente du Pérou, Dina Boluarte. (Photo de Lauren DeCicca/Getty Images) Getty Images (Photo de Lauren DeCicca/Getty Images)

Barrages routiers et fermetures de frontières

Le chef de la diplomatie américaine pour l’Amérique latine, Brian Nichols, a écrit sur Twitter que Washington est “profondément préoccupé par la violence en cours au Pérou et attristé par les blessés et les morts”.

“Nous soutenons la paix de tous les côtés et les engagements déclarés du gouvernement pour relever les défis auxquels le pays est confronté”, a-t-il ajouté.

Le chef d’une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), l’avocat guatémaltèque Stuardo Ralon, a appelé à une enquête “impartiale et efficace” sur les allégations de recours excessif à la force par les autorités.

Il a également noté “une forte stigmatisation par des facteurs raciaux et ethniques régionaux, en particulier dans les messages reproduits par certaines autorités qui ont qualifié de terroristes tous les peuples autochtones et paysans avec des généralisations”.

Les manifestants ont bloqué des routes dans la capitale Lima et dans plusieurs régions du sud historiquement marginalisé.

Une manifestation dans la ville frontalière de Tacna, à 1 200 km au sud-est de Lima, a conduit le Chili voisin à fermer temporairement le passage entre les deux pays.

La ville d’Arequipa dans le sud – la deuxième plus grande du pays et l’un des principaux points chauds touristiques du Pérou – avait été pratiquement coupée de toutes les liaisons de transport avec les régions voisines de Cusco et Puno.

Plusieurs gouverneurs régionaux et associations professionnelles, dont des avocats et des enseignants, se sont joints aux appels à la démission de Boluarte.

“Combien de morts supplémentaires la présence de Dina Boluarte à la présidence coûtera-t-elle?” a demandé le gouverneur de Puno, Richard Hancco, dont la région est devenue l’épicentre d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité.

C’est dans cette région, proche de la frontière avec la Bolivie, que 18 personnes sont mortes à la suite de violents affrontements lundi soir.

Les ministres démissionnent

Le député de l’opposition Susel Paredes a déclaré à la radio locale que le temps presse pour Boluarte et que la démission du ministre du Travail Eduardo Garcia jeudi était “le début de la fin” pour le président.

Deux autres ministres ont démissionné vendredi : les chefs du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Femme.

Le Pérou a été secoué par l’instabilité politique ces dernières années.

Boluarte, 60 ans, est la sixième personne à occuper la présidence en cinq ans.

Castillo, qui faisait l’objet d’une enquête dans plusieurs affaires de fraude au cours de son mandat, a été placé en détention provisoire pendant 18 mois, accusé de rébellion.