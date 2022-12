Le président péruvien dissout le Congrès avant la 3e tentative de destitution

LIMA, Pérou (AP) – Le président péruvien Pedro Castillo a dissous le Congrès national mercredi et a appelé à de nouvelles élections législatives, battant les législateurs au poing alors qu’ils se préparaient à débattre d’une troisième tentative de le destituer.

Castillo a également installé un nouveau gouvernement d’urgence et a appelé à une allocution télévisée pour que la prochaine série de législateurs élabore une nouvelle constitution pour la nation andine.

Pendant ce temps, il a déclaré qu’il gouvernerait par décret et a ordonné un couvre-feu nocturne à partir de mercredi soir.

Castillo a également annoncé qu’il réorganiserait le système judiciaire et la police, la plus haute juridiction du pays.

Castillo a pris des mesures quelques heures avant que les opposants de Castillo au Congrès ne se dirigent vers un troisième vote pour le destituer de ses fonctions, affirmant qu’il a fait preuve d’une “incapacité morale permanente” à diriger la nation andine. Il n’était pas clair s’ils avaient les 87 voix parmi 130 législateurs nécessaires pour le destituer.

Castillo a déclaré dans un discours inhabituel à minuit à la télévision d’État avant le vote qu’il ne tacherait jamais “la bonne réputation de mes parents honnêtes et exemplaires, qui, comme des millions de Péruviens, travaillent chaque jour pour construire honnêtement un avenir pour leurs familles”.

Le paysan devenu président a déclaré qu’il payait pour les erreurs commises en raison de son inexpérience. Mais il a dit qu’un certain secteur du Congrès “a pour seul point à l’ordre du jour de me retirer de mes fonctions parce qu’ils n’ont jamais accepté les résultats d’une élection que vous, mes chers Péruviens, avez déterminée avec vos votes”.

Castillo, dont le gouvernement a commencé en juillet 2021, a nié les allégations portées contre lui, affirmant qu’elles étaient fondées sur «des déclarations par ouï-dire de personnes qui, cherchant à alléger leurs propres peines pour des crimes supposés en abusant de ma confiance, essaient de m’impliquer sans preuve. ”

Les procureurs fédéraux enquêtent sur six affaires contre Castillo, la plupart pour corruption présumée, selon la théorie selon laquelle il a utilisé son pouvoir pour tirer profit de travaux publics.

La lutte pour le pouvoir dans la capitale du Pérou se poursuit alors que les Andes et ses milliers de petites fermes luttent pour survivre à la pire sécheresse depuis un demi-siècle. Sans pluie, les agriculteurs ne peuvent pas planter de pommes de terre et l’herbe mourante ne peut plus nourrir les troupeaux de moutons, d’alpagas, de vigognes et de lamas. Pire encore, la grippe aviaire a tué au moins 18 000 oiseaux de mer et infecté au moins un producteur de volaille, mettant en danger les poulets et les dindes élevés pour les repas traditionnels des fêtes.

Le gouvernement a également confirmé qu’au cours de la semaine dernière, le pays avait subi une cinquième vague d’infections au COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 4,3 millions de Péruviens ont été infectés et 217 000 d’entre eux sont décédés.

Castillo a trois fois la popularité du Congrès, selon les sondages d’opinion. Une enquête menée par l’Institut des études péruviennes le mois dernier a révélé 86% de désapprobation du Congrès et seulement 10% d’approbation. tandis que les notes négatives de Castillo étaient de 61% et 31% approuvaient sa performance.

Il y a un contraste marqué dans le pays sud-américain : alors qu’à Lima une majorité désapprouve Castillo et veut qu’il sorte, les Péruviens dans d’autres villes et communautés rurales de l’intérieur veulent qu’il termine son mandat présidentiel et ses promesses. De nombreux Péruviens souhaitent plutôt la fermeture du Congrès.

Mais avec peu de votes sûrs au Congrès, Castillo n’a pas été en mesure de tenir ses promesses, notamment la lutte contre la corruption, l’augmentation des taxes sur l’exploitation minière, la réécriture de la constitution et la lutte contre les supposés monopoles qui ont fait augmenter les prix du gaz naturel et des médicaments.

Premier président issu d’une communauté agricole pauvre au cours des 200 ans d’histoire du pays, Castillo est arrivé au palais présidentiel l’année dernière sans aucune expérience politique. Il a changé de cabinet cinq fois au cours de son an et demi de mandat, traversant 60 membres du cabinet différents, laissant diverses agences gouvernementales paralysées.

Bien que Castillo soit le premier président à faire l’objet d’une enquête alors qu’il est encore en fonction, les enquêtes ne sont pas une surprise dans un pays où presque tous les anciens présidents des 40 dernières années ont été accusés de corruption liée à des sociétés multinationales, telles que la société de construction brésilienne Odebrecht.

Depuis 2016, le Pérou est en proie à des crises politiques, les congrès et les présidents essayant de s’éliminer à tour de rôle. Le président Martín Vizcarra (2018-2020) a dissous le Congrès en 2019 et ordonné de nouvelles élections. Cette nouvelle législature a supprimé Vizcarra l’année suivante. Puis est venu le président Manuel Merino, qui a duré moins d’une semaine avant qu’une répression ne tue deux manifestants et en blesse 200 autres. Son successeur, Francisco Sagasti, a duré neuf mois avant que Castillo ne prenne la relève.

Presse associée, La presse associée