Le président péruvien demande au cabinet de prendre un engagement anti-corruption

LIMA, Pérou (AP) – La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a prêté serment dans un nouveau cabinet samedi trois jours seulement après être devenue la première femme chef d’État du pays et a demandé à chaque ministre de s’engager à ne pas être corrompu pendant son mandat.

Les 16 ministres choisis par Boluarte, qui a été élevé mercredi du poste de vice-président pour remplacer l’évincé Pedro Castillo à la tête du pays, seront essentiels pour envenimer ou calmer davantage un pays sud-américain en proie à une crise politique apparemment endémique.

Boluarte a présenté son gouvernement au milieu de manifestations à travers le Pérou appelant à sa démission et à la programmation d’élections générales pour la remplacer ainsi que le Congrès.

Boluarte a demandé samedi à chacun des huit hommes et huit femmes de jurer ou promettre d’exercer leurs fonctions “loyalement et fidèlement sans commettre d’actes de corruption”.

Parlant couramment l’espagnol et le quechua, Boluarte a été élu vice-président sur la liste présidentielle qui a porté le Castillo de centre-gauche au pouvoir l’année dernière. Elle a été ministre du Développement et de l’Inclusion sociale pendant les 17 mois d’administration de Castillo, un enseignant rural sans expérience politique préalable.

Boluarte, 60 ans, a remplacé Castillo après avoir stupéfié le pays en ordonnant la dissolution du Congrès, qui à son tour l’a renvoyé pour “incapacité morale permanente”. Il a été arrêté pour rébellion. Son action ratée contre le Congrès dirigé par l’opposition est intervenue quelques heures avant que les législateurs ne lancent une troisième tentative de destitution contre lui.

Castillo a parcouru plus de 70 membres du Cabinet au cours de son administration. Certains d’entre eux ont été accusés d’actes répréhensibles.

Boluarte a déclaré qu’elle devrait être autorisée à occuper le poste pendant les 3 ans et demi restants de son mandat. Mais les manifestants réclament de nouvelles élections. Certains de ceux qui manifestent en faveur de Castillo l’ont qualifiée de “traître”.

Samedi, plusieurs autoroutes étaient encore bloquées par des manifestants réclamant la fermeture du Congrès, la démission de Boluarte et de nouvelles élections.

“Le Congrès nous a donné un coup de pied et s’est moqué du vote populaire”, a déclaré le manifestant Mauro Sánchez à Lima, où la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour mettre fin aux manifestations qui ont commencé mercredi. « Descendons dans la rue, ne nous laissons pas gouverner par ce congrès mafieux.

Le Pérou a eu six présidents au cours des six dernières années, dont trois en une seule semaine en 2020 lorsque le Congrès a assoupli ses pouvoirs de destitution.

La lutte pour le pouvoir dans le pays se poursuit alors que les Andes et ses milliers de petites fermes luttent pour survivre à la pire sécheresse depuis un demi-siècle. Sans pluie, les agriculteurs ne peuvent pas planter de pommes de terre et l’herbe mourante ne peut plus nourrir les troupeaux de moutons, d’alpagas, de vigognes et de lamas.

Le gouvernement a également confirmé qu’au cours de la semaine dernière, le Pérou a connu une cinquième vague d’infections au COVID-19. Le pays a enregistré environ 4,3 millions d’infections et 217 000 décès depuis le début de la pandémie.

Boluarte manque de soutien au Congrès. Comme Castillo, elle a été expulsée en janvier du parti d’extrême gauche avec lequel la paire a été élue présidente et vice-présidente.

Omar Coronel, professeur de sciences politiques à l’Université pontificale catholique du Pérou, a déclaré qu’une variable importante pour le gouvernement de Boluarte sera sa capacité à gérer les vagues de mécontentement et à générer une coalition au Congrès qui puisse la soutenir mais qui en même temps “n’est pas aberrant pour la gauche.

L’écrivain d’Associated Press Franklin Briceño a contribué à ce rapport.

Regina García Cano, Associated Press