Le président péruvien demande au Cabinet de prendre un engagement anti-corruption

Boluarte a demandé samedi à chacun des huit hommes et huit femmes de jurer ou promettre d’exercer leurs fonctions “loyalement et fidèlement sans commettre d’actes de corruption”.

Parlant couramment l’espagnol et le quechua, Boluarte a été élu vice-président sur la liste présidentielle qui a porté le Castillo de centre-gauche au pouvoir l’année dernière. Elle a été ministre du Développement et de l’Inclusion sociale pendant les 17 mois d’administration de Castillo, un enseignant rural sans expérience politique préalable.

Le Pérou a eu six présidents au cours des six dernières années, dont trois en une seule semaine en 2020 lorsque le Congrès a assoupli ses pouvoirs de destitution.

La lutte pour le pouvoir dans le pays se poursuit alors que les Andes et ses milliers de petites fermes luttent pour survivre à la pire sécheresse depuis un demi-siècle. Sans pluie, les agriculteurs ne peuvent pas planter de pommes de terre et l’herbe mourante ne peut plus nourrir les troupeaux de moutons, d’alpagas, de vigognes et de lamas.