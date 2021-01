Le président perd ses plateformes

Twitter a également verrouillé son compte pendant 12 heures mercredi et a menacé une interdiction permanente s’il violait plus de règles. YouTube a supprimé la vidéo de M. Trump et a déclaré jeudi qu’il le ferait donner des avertissements aux chaînes qui a publié des vidéos faisant la promotion de fausses allégations.

Après mercredi, les grandes plateformes technologiques ont pris leurs actions les plus fortes à ce jour contre M. Trump. Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré jeudi que la société bloquait les comptes de M. Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration, ajoutant que «les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands». Auparavant, Twitter et YouTube avaient retiré une vidéo dans laquelle M. Trump louait les émeutiers et affirmait à tort que l’élection présidentielle avait été truquée.

Mais le déchaînement de mercredi au Capitole – et peut-être la connaissance, solidifiée plus tôt dans la journée, que les démocrates contrôleront bientôt les deux chambres du Congrès – semble avoir raidi certaines épines.

Pendant des années, les hauts dirigeants d’entreprises de médias sociaux ont traité le président Trump avec des gants pour enfants, se contorsionnant en bretzels pour expliquer pourquoi il était toujours autorisé à publier sur leurs plates-formes alors qu’il violait encore et encore leurs règles. Craignant de provoquer une réaction violente de la part du président et de ses alliés, ils ont prononcé des discours vaporeux défendant la liberté d’expression, a écrit politiques spéciales pour justifier leur inaction et a attaché des étiquettes d’avertissement faibles à ses messages.

Pendant des années, pouvoir utiliser Facebook et Twitter comme ses béliers personnels a été l’un des plus grands atouts politiques de M. Trump. C’est un affiche invétéré qui utilise ces applications pour choisir des bagarres, régler des comptes, promouvoir les théories du complot et diffuser de la désinformation, et qui a fait face à des conséquences remarquablement peu nombreuses. Il compte plus de 100 millions d’abonnés combinés sur les plateformes, et ses publications génèrent régulièrement plus d’engagement que celles de toute autre personnalité publique.

Que M. Trump récupère ou non ses comptes, il est clair qu’il a déjà mis en péril l’un de ses atouts les plus précieux: sa capacité à intimider ces entreprises afin de lui donner une large place.

Ces mesures ne sont peut-être que le début. J’ai parlé mercredi à plusieurs employés de Twitter et Facebook qui ont dit qu’ils s’attendaient à ce que leurs entreprises interdisent définitivement les comptes de M. Trump. Il y a tout simplement trop de risque de violence continue découlant de ses messages, ont déclaré ces employés, qui ne parleraient que de manière anonyme parce que les discussions internes étaient privées, et peu s’attendent à ce qu’un temps mort temporaire suffise à le dissuader d’attiser les flammes.

M. Trump trouverait toujours des moyens d’atteindre ses abonnés sans Facebook et Twitter, bien sûr. Il y aurait toujours Fox News, Newsmax, OANN et des légions de partisans pro-Trump prêts à republier ses messages. Les journaux et les chaînes de télévision par câble, qui traitent depuis longtemps tout ce qu’un président a dit comme étant intrinsèquement digne d’être publié, pourraient ne pas être en mesure de résister à l’octroi de temps d’antenne et d’attention à M. Trump, même s’il est un simple citoyen. Et il a exprimé son intérêt pour commencer son propre empire des médias numériques, où il pouvait définir ses propres règles.

La décision à court terme la plus évidente pour M. Trump, après une interdiction de Twitter et Facebook, serait de passer à l’une des «plates-formes alternatives» telles que Parler et Gab, où beaucoup de ses adeptes les plus ardents ont afflué après avoir été expulsés. des applications plus grand public. (Mercredi soir, le directeur général de Gab, Andrew Torba, a déclaré qu’il était «en train de se connecter avec l’équipe du président Trump» pour créer le compte du président.)

Mais ces applications sont petites et culturellement insulaires, et ne satisferaient probablement pas le désir du président d’avoir un public de masse. Même si M. Trump construisait son propre réseau social, aucune autre plateforme ne pourrait lui offrir ce que font actuellement Twitter et Facebook: des dizaines de millions de globes oculaires de tous les horizons politiques et une ligne directe vers les bureaux d’affectation et les salles de contrôle de chaque agence de presse. dans le monde.

David Kaye, professeur de droit et ancien rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté d’expression, a déclaré jeudi que Facebook avait fait le bon choix en interdisant les comptes de M. Trump jusqu’au jour de l’inauguration. Il a ajouté que même si M. Trump émergeait sur une autre plate-forme, ce serait probablement comme une voix diminuée.

«Alors il va à Parler. On s’en fout? » Dit M. Kaye. «Les grandes plates-formes ont déjà démontré la valeur indéniable du réseau et dépassent les limites étroites d’un groupe d’affinité.»

M. Kaye a souligné que d’autres personnalités médiatiques, telles que le théoricien du complot d’Infowars Alex Jones et le provocateur d’extrême droite Milo Yiannopoulos, avaient eu du mal à rester pertinentes après avoir perdu leurs comptes. Et sans le pouvoir de la présidence derrière lui, M. Trump pourrait se retrouver comme un autre commentateur en compétition pour attirer l’attention dans un écosystème médiatique de droite encombré.

La perte permanente de ses comptes Twitter et Facebook pourrait même rendre M. Trump moins susceptible de se présenter à nouveau à la présidence en 2024, une idée qu’il aurait flottait dans des conversations privées. Après tout, il serait en concurrence avec des républicains avec des privilèges d’affichage complets, qui auraient l’avantage de transmettre leur message à un public plus grand public et moins hyperpartisan.