Le président par intérim McHenry est effectivement impuissant sur les questions israéliennes, selon les experts

La crise mondiale qui se déroule en Israël impose une surveillance renouvelée du Congrès, qui n’a plus de président permanent à la Chambre depuis l’éviction de Kevin McCarthy la semaine dernière.

Le Hamas a lancé samedi une attaque sans précédent contre Israël, faisant des centaines de morts et aggravant un conflit qui dure depuis des décennies dans la région. Le président Joe Biden a déclaré samedi que le soutien américain à Israël était à toute épreuve.

Mais en tant que président pro tempore non élu, le représentant Patrick McHenry est effectivement impuissant sur la question. Selon les règles de la Chambre, le président par intérim ne peut agir que sur les questions liées à l’élection d’un nouveau président : donner son entrée, donner son départ et présider. Cette règle post-11 septembre a été conçue pour la continuité du gouvernement, et non pour une situation politique sans précédent comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Deux universitaires compétents ont déclaré à NBC News que la Chambre devrait élire McHenry comme président intérimaire pour que cela change.

Donc, McHenry n’a même pas pu adopter une résolution condamnant l’attaque ?

Exactement. Pas à moins que la Chambre vote pour le laisser faire. On peut même se demander si McHenry pourrait demander une minute de silence à la Chambre… que c’est à quel point ses pouvoirs sont censés être limités.

Et qu’en est-il du financement d’urgence pour Israël, ou pour son Dôme de Fer ?

Nous avons vu des déclarations de législateurs concernés de la Chambre et du Sénat exprimant leur volonté de proposer une législation à cet effet. Mais sans un président permanent de la Chambre, le projet de loi ne peut pas être présenté à la Chambre. Et le Sénat se réunira la semaine prochaine et il n’est pas prévu pour le moment de revenir plus tôt.

Ok, mais McHenry peut-il même obtenir un briefing classifié ?

Il possède un certain niveau d’habilitation de sécurité en raison de son rôle de président du Comité des services financiers. Mais cela est différent du type de renseignements classifiés que le Gang des Huit reçoit généralement. La Bande des Huit, informée des questions de renseignement classifiées par le pouvoir exécutif, est composée des dirigeants de chacun des deux partis du Sénat et de la Chambre, ainsi que des principaux législateurs des commissions du renseignement des deux chambres. Le président a le pouvoir d’accorder l’autorité à McHenry Gang of 8, selon Code américainet ainsi McHenry pourrait, en théorie, recevoir un tel briefing de renseignement classifié.

Un haut responsable de l’administration a déclaré hier que c’était un sujet dont l’administration discutait activement. « C’est une excellente question. C’est en fait quelque chose dont nous discutions aujourd’hui, car le Congrès a probablement un rôle à jouer ici et sans président de la Chambre, c’est une situation unique à laquelle nous allons devoir faire face », a déclaré le responsable.

Les républicains de la Chambre prévoient de se réunir le 11 octobre pour organiser des élections pour un nouveau président. Parmi les meilleurs candidats figurent le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, et le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, R-La.