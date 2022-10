Le président par intérim du Venezuela soutenu par les États-Unis pourrait être évincé l’année prochaine – médias

L’opposition chercherait un autre candidat pour affronter Nicolas Maduro aux élections, Juan Guaido n’ayant pas réussi à le destituer

L’opposition au Venezuela envisage de retirer son soutien à Juan Guaido, le président par intérim du pays soutenu par les États-Unis, en 2023, selon les médias, citant des sources. Si cela se produit, l’avenir des milliards de Caracas détenus à l’étranger, désormais contrôlés par le gouvernement intérimaire de Guaido, serait à nouveau incertain.

Le Venezuela vit dans une situation de double présidence depuis 2019, lorsque Washington et des dizaines d’autres nations ont reconnu Guaido comme le chef par intérim du pays. Cela fait suite à la réélection en 2018 de Nicolas Maduro, rejeté par de nombreux pays occidentaux comme une imposture. Cependant, malgré le défi politique que lui a lancé Guaido et les lourdes sanctions imposées au “régime” de Maduro par l’Occident, il est resté au pouvoir et est toujours considéré comme le président légitime du pays par plusieurs nations, dont la Russie, l’Iran et la Chine.

Selon des sources de Reuters, les partis d’opposition veulent se concentrer sur le choix d’un candidat unique pour se présenter contre Maduro lors des prochaines élections, qui devraient se tenir d’ici 2024. Comme l’a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci, l’opposition avait accepté de tenir ses primaires. fin juin 2023.

Selon ces sources, cinq partis d’opposition sur six ont déclaré qu’ils ne soutiendraient ni Guaido ni aucun autre dirigeant par intérim, seul le parti de Guaido, Voluntad Popular, étant prêt à continuer de soutenir le gouvernement intérimaire.

Selon la source du Wall Street Journal, l’opposition vénézuélienne “se rapproche de ce consensus selon lequel l’expérience du gouvernement intérimaire n’a pas fonctionné et qu’une nouvelle structure est nécessaire.”

Pendant ce temps, une personne proche de Guaido, citée par le média, a déclaré que le président par intérim serait prêt à se retirer, mais seulement lorsque l’opposition présentera ses plans concernant des actifs de l’État de plusieurs milliards à l’étranger, y compris le raffineur de pétrole américain Citgo Petroleum et plus d’un milliard de dollars en or à la Banque d’Angleterre. Ces actifs sont passés sous le contrôle de Guaido après que les États-Unis et leurs alliés ont reconnu le chef de l’Assemblée nationale comme dirigeant intérimaire du pays.

Publiquement, Guaido, dont le mandat expire en janvier, a insisté sur le fait que la présidence par intérim est valide jusqu’au “une élection libre et équitable.

Le département d’État américain, dans un communiqué cité par Reuters, a déclaré que les États-Unis discutaient avec l’administration de Guaido des mesures supplémentaires nécessaires pour “restauration de la démocratie» au Vénézuela.