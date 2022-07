Le président par intérim du Sri Lanka déclare l’état d’urgence au milieu des manifestations

Colombie, Sri Lanka –

Le président par intérim du Sri Lanka a déclaré lundi l’état d’urgence lui conférant une large autorité au milieu des protestations croissantes exigeant sa démission deux jours avant que les législateurs du pays ne doivent élire un nouveau président.

Ranil Wickremesinghe est devenu président par intérim vendredi après que son prédécesseur, Gotabaya Rajapaksa, s’est enfui à l’étranger mercredi et a démissionné après des mois de manifestations de masse contre l’effondrement économique du pays.

La décision de Wickremesinghe d’imposer l’état d’urgence intervient alors que les manifestations réclamant sa démission se sont également poursuivies dans la plupart des régions du pays, certains manifestants brûlant son effigie.

Les législateurs qui se sont réunis samedi ont entamé le processus d’élection d’un nouveau chef pour servir le reste du mandat abandonné par Rajapaksa. Les nominations pour l’élection du nouveau président seront entendues mardi, et s’il y a plus d’un candidat, les législateurs voteront mercredi.

Le décret d’urgence émis par Wickremesinghe invoque des articles de l’ordonnance sur la sécurité publique qui lui permettent de prendre des règlements dans l’intérêt de la sécurité publique, de la préservation de l’ordre public, de la répression des mutineries, des émeutes ou des troubles civils, ou pour le maintien des fournitures essentielles.

En vertu des règlements d’urgence, Wickremesinghe peut autoriser des détentions, prendre possession de n’importe quel bien et perquisitionner n’importe quel local. Il peut également modifier ou suspendre toute loi.

La nation insulaire de l’océan Indien est plongée dans une crise économique sans précédent qui a déclenché une incertitude politique.

Le Sri Lanka manque d’argent pour payer les importations de produits de première nécessité tels que la nourriture, les engrais, les médicaments et le carburant pour ses 22 millions d’habitants. Son déclin économique rapide a été d’autant plus choquant qu’avant la crise, l’économie était en expansion, avec une classe moyenne croissante et confortable.

Le Sri Lanka cherche l’aide du Fonds monétaire international et d’autres créanciers, mais de hauts responsables affirment que ses finances sont si mauvaises que même l’obtention d’un renflouement s’est avérée difficile.

Les difficultés économiques ont entraîné des bouleversements politiques et des manifestations généralisées exigeant la démission du gouvernement dirigé par Rajapaksa. Bien que de nombreux ministres aient démissionné en avril, Rajapaksa était resté au pouvoir jusqu’à la semaine dernière.

Les principales manifestations ont eu lieu dans la capitale, Colombo, où les manifestants ont occupé la façade du bureau du président pendant plus de 100 jours.

Les manifestants accusent Rajapaksa et sa puissante famille politique de siphonner l’argent des coffres du gouvernement et d’accélérer l’effondrement du pays en gérant mal l’économie. La famille a nié les allégations de corruption, mais Rajapaksa a reconnu que certaines de ses politiques avaient contribué à l’effondrement du Sri Lanka.

Rajapaksa s’est d’abord envolé pour les Maldives mercredi, puis pour Singapour.