Le président palestinien visite le camp de réfugiés de Jénine après un raid militaire israélien dévastateur

JERUSALEM (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas s’est brièvement rendu mercredi dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée à la suite d’une offensive israélienne dévastatrice la semaine dernière, marquant sa première visite dans le camp depuis 2005.

La visite, qui a duré un peu plus d’une heure, est intervenue à un moment de mécontentement croissant parmi les Palestiniens de Cisjordanie envers Abbas et l’Autorité palestinienne, le gouvernement autonome qui administre certaines parties de la Cisjordanie mais a largement perdu le contrôle de plusieurs bastions militants en la région, y compris Jénine. Le président de 87 ans est largement considéré comme déconnecté du public et s’aventure rarement en dehors de son siège de Ramallah.

La visite du dirigeant palestinien au camp de réfugiés de Jénine a eu lieu une semaine après qu’Israël y ait lancé une opération militaire massive de deux jours. Il s’agissait de la plus grande offensive israélienne en Cisjordanie depuis près de deux décennies, tuant au moins 12 Palestiniens et un soldat israélien, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons et laissant de larges pans du camp en ruines. L’armée israélienne a déclaré que l’opération était nécessaire pour réprimer les groupes militants palestiniens suite à une série d’attaques récentes.

Abbas est arrivé à Jénine à bord d’un hélicoptère jordanien mercredi après-midi. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour de son important service de sécurité et des enfants ont poursuivi son cortège alors qu’il se déplaçait dans les rues. Il a visité un cimetière fraîchement creusé, où il a déposé une gerbe sur les tombes des personnes tuées lors de l’opération de la semaine dernière, avant de s’adresser à une foule compacte.

« Le camp de Jénine est l’icône de la lutte, de la fermeté et du défi », a déclaré Abbas. Il a promis que la reconstruction du camp commencerait immédiatement. « Je dis à tout le monde de près ou de loin, ce pays est sûr et son autorité le restera… nous devons nous débarrasser de l’occupation et nous leur disons : laissez-nous, nous sommes là pour rester. »

La direction d’Abbas a été critiquée pour la corruption endémique au sein de l’Autorité palestinienne et l’absence de tout progrès vers l’indépendance. Seulement 17% des Palestiniens sont satisfaits du leadership d’Abbas et 80% veulent qu’il démissionne, selon un sondage d’opinion publique palestinien en juin.

L’Autorité palestinienne s’inspire depuis longtemps du ressentiment pour sa coopération en matière de sécurité avec Israël, qui permet à ses forces de sécurité de réprimer des groupes militants rivaux tels que le Hamas, mais le raid de Jénine a encore dégradé sa réputation auprès de nombreux Palestiniens.

Le président américain Joe Biden a déclaré dans une interview à CNN cette semaine que « l’Autorité palestinienne a perdu sa crédibilité » auprès des Palestiniens et a « créé un vide pour l’extrémisme » en Cisjordanie.

La visite d’Abbas est intervenue après une déclaration du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon laquelle son gouvernement prendrait des mesures pour renforcer l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, mais n’a donné aucun détail sur les mesures qu’il prendrait.

Depuis leur prise de fonction en décembre, plusieurs ministres ultranationalistes du gouvernement de Netanyahu ont appelé à la dissolution de l’Autorité palestinienne.

Netanyahu dirige l’un des gouvernements les plus radicaux de l’histoire d’Israël, composé de factions ultranationalistes et ultra-orthodoxes avec son parti au pouvoir, le Likud.

Au cours de l’année dernière, Israël a intensifié ses raids dans les zones palestiniennes en réponse aux attaques palestiniennes mortelles visant des Israéliens au cours de l’année écoulée.

Plus de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de l’année, tandis qu’au moins 26 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Julia Frankel, l’Associated Press