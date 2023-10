Le président palestinien rejette l’expulsion de Gaza

Israël a ordonné jeudi l’évacuation de tout le nord de Gaza, alarmant les observateurs humanitaires.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a catégoriquement rejeté l’expulsion des habitants de Gaza de leurs terres lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden samedi, a confirmé le bureau d’Abbas dans un communiqué.

Biden s’est engagé à soutenir les efforts de l’Autorité palestinienne pour apporter une aide humanitaire indispensable à Gaza, selon un résumé de l’appel de la Maison Blanche.

Le président américain a également affirmé que son administration travaillait avec l’ONU, l’Égypte, la Jordanie et Israël.pour garantir que les fournitures humanitaires parviennent aux civils à Gaza», selon le résumé, même si Israël lui-même s’est engagé à ce que ni électricité, ni eau, ni nourriture n’entrent à Gaza jusqu’à ce que les otages pris par le Hamas samedi dernier soient restitués.

Abbas a également déclaré au secrétaire d’État américain Antony Blinken qu’il «rejette le déplacement forcé» des Palestiniens de Gaza, avertissant le diplomate américain lors d’une réunion vendredi à Amman que suivre l’ordre d’évacuation d’Israël vers le nord de Gaza équivaudrait à un «deuxième Nakba» – une référence à l’expulsion par Israël de 750 000 Palestiniens de leur terre par la force entre 1947 et 1948.

Samedi également, Biden s’est entretenu au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, promettant un soutien matériel supplémentaire aux Forces de défense israéliennes et disant au Premier ministre que «unité et détermination» étaient nécessaires pour atteindre les objectifs de combat d’Israël. Netanyahu a remercié son homologue américain, selon un communiqué de son bureau.

Washington s’est engagé à plusieurs reprises à soutenir les représailles massives d’Israël à l’attaque du Hamas le week-end dernier, qui a fait 1 800 morts parmi les Israéliens. La campagne de bombardements israéliens qui en a résulté – la plus intense de l’histoire de Gaza – a tué plus de 1 900 Palestiniens et déplacé plus de 430 000 habitants de ce territoire densément peuplé.

Israël a ordonné jeudi à 1,1 million d’habitants du nord de Gaza d’évacuer et a envoyé des troupes terrestres pour éliminer ceux qui restent. Cet ordre a été critiqué par l’ONU et d’autres observateurs internationaux des droits de l’homme, qui estiment qu’il constitue un nettoyage ethnique aggravé. Washington et nombre de ses alliés européens insistent cependant sur le fait que les actions d’Israël constituent une légitime défense.