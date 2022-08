Le président palestinien Mahmoud Abbas suscite la colère après avoir accusé Israël de “50 holocaustes” lors d’une conférence de presse en Allemagne | Nouvelles du monde

Le président palestinien Mahmoud Abbas a suscité la colère après avoir accusé Israël d’avoir commis “50 holocaustes” – le dirigeant allemand se disant “dégoûté” par cette remarque.

M. Abbas a fait ces commentaires à Berlin mardi lorsqu’il a été interrogé sur le prochain 50e anniversaire de l’attaque contre l’équipe israélienne par des militants palestiniens aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

Aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, il a déclaré : « De 1947 à nos jours, Israël a commis 50 massacres dans des villes et villages palestiniens, à Deir Yassin, Tantura, Kafr Qasim et bien d’autres, 50 massacres, 50 Holocaustes.

M. Scholz a exprimé sa colère sur Twitter mercredi : “Pour nous Allemands en particulier, toute relativisation de la singularité de l’Holocauste est intolérable et inacceptable.

“Je suis dégoûté par les propos scandaleux tenus par le président palestinien Mahmoud Abbas.”

Six millions de Juifs ont été assassinés par les nazis pendant l’Holocauste, et le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que les remarques de M. Mahmoud étaient une “honte morale” et un “mensonge monstrueux”.

“L’histoire ne lui pardonnera jamais”, a-t-il tweeté.

Le chef du Conseil central des Juifs d’Allemagne, le Dr Josef Schuster, a condamné ces commentaires dans les « termes les plus forts possibles ».

“Qu’une relativisation de l’Holocauste, notamment en Allemagne, lors d’une conférence de presse à la Chancellerie fédérale, ne soit pas contestée, je considère comme scandaleux”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le commentaire de M. Abbas faisait référence à des incidents au cours desquels des Palestiniens ont été tués lors de la guerre de 1948 qui a suivi la fondation d’Israël, et à des incidents dans les années qui ont suivi.

Dans une déclaration répondant au tollé, il a qualifié l’Holocauste de “crime le plus odieux de l’histoire humaine moderne” et a déclaré que son commentaire visait uniquement à mettre en lumière “les crimes et les massacres commis contre le peuple palestinien”.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également défendu ces commentaires et accusé Israël de ne tolérer rien qui rappelle aux gens les “nombreux crimes” du pays.

Les commentaires de M. Abbas font suite à une flambée du conflit de longue date ce mois-ci dans lequel les autorités affirment que 49 personnes, dont des femmes, des enfants et des militants, ont été tuées à la suite de frappes aériennes israéliennes en Gaza. 300 autres ont été blessés.

Israël a déclaré avoir mené l’offensive en réponse à ce qu’il a qualifié de menace imminente du groupe du Jihad islamique, qui a tiré plus de 1 000 roquettes en réponse et forcé des milliers d’Israéliens à se réfugier dans des abris.

Un jour après un cessez-le-feu, les troupes israéliennes ont tué trois militants palestiniens et en ont blessé des dizaines lors d’un raid d’arrestation dans la ville cisjordanienne de Naplouse.

Puis, dimanche dernier, un un homme armé a blessé huit personnes à un arrêt de bus dans la vieille ville de Jérusalem.