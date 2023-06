Le président palestinien en visite en Chine

Pékin se positionne à nouveau comme médiateur dans un différend régional

Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra en Chine la semaine prochaine à l’invitation du président Xi Jinping, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères à Pékin. La Chine a signalé son intention de soutenir les négociations de paix israélo-palestiniennes.

« À l’invitation du président Xi Jinping, le président de l’État de Palestine Mahmoud Abbas effectuera une visite d’État en Chine du 13 au 16 juin. a déclaré vendredi la porte-parole Hua Chunying dans un communiqué officiel publié sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères.

Cette déclaration fait suite à une déclaration du ministre des Affaires étrangères Qin Gang en avril, dans laquelle il a exprimé la volonté de la Chine de soutenir les négociations de paix après des conversations séparées avec des diplomates israéliens et palestiniens.

Qin soutenu « Des mesures pour reprendre les pourparlers de paix » lors d’un appel téléphonique avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré l’agence de presse Xinhua en avril, ajoutant que « La Chine est prête à fournir des commodités pour cela. » Le diplomate chinois a également lancé des appels similaires à des pourparlers de paix lors d’une discussion avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a rapporté Xinhua.

Dans les deux échanges, Qin a déclaré que la plate-forme chinoise pour les négociations de paix est basée sur le soi-disant « solution à deux états » au conflit israélo-palestinien, a indiqué Xinhua.

Les efforts de Pékin pour établir la reprise des pourparlers entre Israël et la Palestine surviennent alors que la Chine concentre des éléments de sa politique étrangère sur le rôle de médiateur dans divers différends régionaux.

En mars, Pékin a négocié des liens renouvelés entre les rivaux régionaux, l’Iran et l’Arabie saoudite, s’insérant dans un théâtre politique dans lequel les États-Unis ont agi pendant des décennies en tant que principal influenceur diplomatique.

Cette décision met Washington sur la touche dans des différends régionaux tels que la guerre civile yéménite, largement considérée comme un conflit par procuration Téhéran-Riyad.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a également déclaré qu’il s’attend à ce que la Chine joue un rôle productif dans ses préoccupations concernant les ambitions nucléaires de Téhéran.

En février, Pékin a proposé un plan de paix pour le conflit entre la Russie et l’Ukraine à la suite de discussions entre Xi et le président russe Vladimir Poutine. Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi en 2012, la Chine a déployé des efforts concertés pour s’établir en tant que médiateur des conflits dans des pays comme le Bangladesh, la Syrie, l’Afghanistan et d’autres.