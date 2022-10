Le président palestinien, devant Poutine, exclut les États-Unis en tant que médiateur de la paix au Moyen-Orient lors d’un discours

Le président palestinien a profité jeudi d’une audience avec Vladimir Poutine pour dénoncer les États-Unis, déclarant au dirigeant russe qu’il n’avait aucune confiance en Washington en tant que médiateur de la paix au Moyen-Orient.

Abbas s’est entretenu avec Poutine lors d’un sommet régional à Astana, au Kazakhstan. Ses commentaires sur les États-Unis, traditionnellement le principal intermédiaire entre Israël et les Palestiniens, sont intervenus à un moment où les États-Unis et la Russie sont en désaccord sur l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

« Nous ne faisons pas confiance aux États-Unis », a déclaré Abbas, parlant en arabe, sous le regard de Poutine. “Nous n’acceptons les États-Unis, sous aucune condition, (comme) une seule partie dans la résolution du problème du Moyen-Orient”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les Palestiniens n’envisageraient la médiation américaine que s’ils faisaient partie du “Quatuor”, un groupe de nations qui comprend la Russie.

Avec la réunion de jeudi, Abbas est devenu l’un des rares dirigeants mondiaux à s’asseoir avec Poutine depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l’Ukraine en février. Dans ses commentaires publics, Abbas n’a pas mentionné la guerre, pas plus qu’une déclaration publiée plus tard par son bureau.

Les remarques d’Abbas reflétaient sa frustration envers les États-Unis, qui se sont retirés de leur médiation autrefois intense entre Israéliens et Palestiniens. Au lieu de cela, il s’est concentré sur d’autres problèmes mondiaux urgents comme la guerre en Ukraine, les relations avec la Chine et les difficultés économiques.

Les commentaires font également suite à une crise de confiance entre les Palestiniens et les États-Unis après que l’administration Trump a réduit le financement des Palestiniens et poursuivi des politiques favorables à Israël. Cela comprenait le déplacement de l’ambassade des États-Unis en Israël dans la ville contestée de Jérusalem.

Le président Joe Biden a rétabli le financement, mais a conservé l’ambassade à Jérusalem. Il n’a pas non plus tenté de relancer les pourparlers de paix, se concentrant plutôt sur des objectifs plus modestes tels que la relance de l’économie palestinienne.

Israël et les Palestiniens n’ont pas tenu de pourparlers de paix substantiels depuis plus d’une décennie, et l’occupation militaire israélienne des terres capturées recherchées par les Palestiniens en est maintenant à sa 55e année.

Les États-Unis ont joué un rôle central dans les négociations précédentes, négociant des accords de paix intérimaires dans les années 1990 qui ont créé l’Autorité palestinienne, dirigée par Abbas.

Les paroles d’Abbas, cependant, interviennent dans ce qui pourrait être les dernières années de son leadership.

L’homme de 87 ans dirige une direction palestinienne faible sans véritable plan de succession pour le jour où le dirigeant de longue date sera parti.

L’Autorité Palestinienne internationalement reconnue est attachée à la non-violence et à un accord de paix négocié créant un État palestinien indépendant aux côtés d’Israël.

Chez lui, cependant, l’autorité administre une série de zones autonomes en Cisjordanie occupée par Israël. Il est devenu de plus en plus impopulaire et est considéré comme faible, corrompu et despotique.

Israël a capturé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.