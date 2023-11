Le président palestinien affirme qu’Israël mène une « guerre génocidaire » à Gaza

Des manifestants se sont rassemblés vendredi matin devant la résidence officielle du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à Manhattan, pour lui reprocher de ne pas en faire assez pour libérer les 239 otages, selon Israël, qui ont été enlevés lors de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

Ils ont accroché des masses de papillons en papier – un pour chaque otage – sur un arbre devant la résidence de Guterres, près du siège de l’ONU, et ont lu à tour de rôle les noms des otages. Certains manifestants ont brandi des tracts montrant les visages et les noms des otages et étiquetés « kidnappés » en lettres majuscules.

Omer Lubaton-Granot, qui a aidé à organiser l’événement, est le chef du Forum des otages et des familles disparues à New York, un groupe de défense formé après le 7 octobre. Quatre membres de sa famille sont des otages. Il a adressé certaines de ses remarques à la foule présente à Guterres.

“Vous avez le pouvoir et la capacité de les influencer et de les ramener chez vous, et nous sommes ici, et nous reviendrons ici chaque semaine pour vous le rappeler”, a déclaré Lubaton-Granot.

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a appelé António Guterres à démissionner après avoir critiqué Israël pour sa campagne militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza, qui a provoqué des destructions généralisées et, selon les autorités sanitaires dirigées par le Hamas, , a fait plus de 11 000 morts à Gaza. Guterres a réitéré ces derniers jours sa condamnation des attaques du 7 octobre, au cours desquelles Israël affirme que quelque 1 200 victimes ont été tuées, et a appelé « à la libération immédiate, inconditionnelle et sûre des otages détenus à Gaza ».

Rapports New York Times