Le président palestinien Abbas entame une visite en Chine alors que Pékin cherche à jouer un rôle plus important au Moyen-Orient

BEIJING (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas a entamé mardi une visite en Chine qui intervient alors que Pékin cherche à jouer un rôle plus important dans la politique du Moyen-Orient et à se disputer les ressources énergétiques.

En annonçant la visite, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine était disposée à aider à négocier les relations entre l’Autorité palestinienne et le gouvernement israélien qui se sont détériorées au plus bas niveau ces dernières années. Le ministère n’a pas précisé qui Abbas rencontrerait à Pékin ni donné d’autres détails sur sa visite de quatre jours.

L’intensification des combats au cours de l’année dernière entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie a entraîné la période de violence la plus meurtrière entre les parties depuis des années dans ce territoire.

La visite intervient également après que la Chine a organisé des pourparlers entre l’Iran et l’Arabie saoudite qui ont abouti à la restauration des relations diplomatiques entre les deux.

Ce développement a été considéré comme représentant une victoire diplomatique pour la Chine alors que les États arabes du Golfe perçoivent les États-Unis se retirer lentement de la région au sens large.

Mais il reste à voir jusqu’où iront les efforts de réconciliation entre l’Iran et l’Arabie saoudite. La rivalité remonte à la révolution de 1979 qui a renversé la monarchie iranienne soutenue par l’Occident, et ces dernières années, les deux pays ont soutenu des groupes armés rivaux et des factions politiques dans toute la région.

La chaîne de télévision publique CCTV a cité le ministre des Affaires étrangères Qin Gang disant que « la Chine soutient la reprise des pourparlers de paix entre la Palestine et Israël dès que possible sur la base de la « solution à deux États », et est disposée à jouer un rôle actif à cet égard. .”

The Associated Press