Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev cimente le pouvoir avec une victoire électorale

Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a remporté un troisième mandat qui le maintiendra à la tête du pays riche en gaz jusqu’en 2030, alors que des observateurs internationaux ont déclaré lundi que le vote avait manqué de « véritable » concurrence.

Mirziyoyev, qui se présentait contre trois candidats largement inconnus, a remporté l’élection de dimanche avec 87% des voix, selon les résultats préliminaires.

L’homme de 65 ans a promis d’ouvrir l’Ouzbékistan aux investissements étrangers et au tourisme et de mettre en œuvre des réformes majeures dans le pays le plus peuplé d’Asie centrale.

« L’élection présidentielle en Ouzbékistan a manqué de véritable compétition politique malgré quelques efforts de réforme », a déclaré une mission d’observation des élections de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans un communiqué.

Ils ont également déclaré qu’un certain nombre de recommandations essentielles au processus démocratique « restent sans réponse ».

Urszula Gacek, chef de la mission, a déclaré que son organisation exhortait le pays à « prendre des mesures plus audacieuses vers une véritable démocratie qui inclut tous les citoyens ».

Ancienne république soviétique, l’Ouzbékistan est coincé entre la Russie et la Chine et partage une frontière avec l’Afghanistan.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Mirziyoyev pour une « victoire électorale convaincante ».

La victoire « confirme votre haute autorité politique et souligne le large soutien populaire à votre politique de réformes à grande échelle », a-t-il écrit.

Les deux hommes se sont également parlé au téléphone et ont discuté de leur « partenariat stratégique ».

Le dirigeant chinois Xi Jinping a également félicité Mirziyoyev lors d’un appel téléphonique.

« Manque d’opposition »

« Xi Jinping a souligné que ces dernières années, sous notre direction conjointe, les relations sino-ouzbèkes ont atteint un développement décisif et que la coopération dans divers domaines a été largement renforcée », a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV.

Xi a déclaré à Mirziyoyev qu’il « apprécie beaucoup les bonnes relations de travail et l’amitié personnelle avec vous », a ajouté CCTV.

En mai, Xi a accueilli Mirziyoyev et d’autres dirigeants d’Asie centrale pour un sommet dans la ville de Xi’an, dans le nord de la Chine.

Mirziyoyev a précédemment été Premier ministre sous son prédécesseur radical Islam Karimov avant de remporter son premier mandat en 2016 et d’être réélu en 2021.

Un référendum constitutionnel cette année lui a ouvert la voie à deux autres mandats présidentiels et a porté le mandat de cinq à sept ans, ce qui signifie qu’il pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2037.

Mirziyoyev, qui a suivi une formation d’ingénieur, se présente comme un réformateur créant un « Nouvel Ouzbékistan » et a déclaré qu’il voulait bientôt doubler le produit intérieur brut à 160 milliards de dollars (146 milliards d’euros).

Il a concentré sa campagne de réélection sur l’économie et l’éducation.

Il a mis fin à la pratique du travail forcé dans les champs de coton d’Ouzbékistan et a libéré les prisonniers politiques emprisonnés pendant le règne d’un quart de siècle de Karimov.

Les ONG affirment que les droits de l’homme sont meilleurs que sous Karimov, mais il reste encore beaucoup à améliorer et les autorités n’ont montré aucun signe de laisser émerger une véritable opposition.

L’OSCE a déclaré que la campagne avait été « discrète, reflétant le manque d’opposition au titulaire ».

En juillet 2022, des protestations ont éclaté contre un plan visant à supprimer le droit à l’autodétermination de la région du Karakalpakstan.

Les troubles et la répression qui a suivi dans le territoire pauvre du nord-ouest ont fait au moins 21 morts.

