Le président ougandais licencie son fils militaire après des tweets offensants

Le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, surnommé “le général des tweets” de l’Ouganda, a suscité ces derniers mois la colère de certains Ougandais qui considèrent ses messages fréquents sur Twitter comme provocateurs et parfois même dangereux.

KAMPALA, Ouganda – Le président ougandais Yoweri Museveni a limogé son fils en tant que commandant des forces d’infanterie du pays mardi après que le fils a tweeté une menace non provoquée de capturer la capitale du Kenya voisin, suscitant une inquiétude généralisée en Afrique de l’Est.

Certains des partisans de Kainerugaba disent que ses tweets sont des tentatives d’humour et ne doivent pas être pris au sérieux. Mais beaucoup d’autres voient un problème plus important. En tant qu’officier de l’armée, il est constitutionnellement interdit de s’engager dans la politique partisane et certains Ougandais soulignent que tout autre soldat tweetant comme Kainerugaba serait traduit en cour martiale.