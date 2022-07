Le président ougandais commente les relations avec la Russie — RT World News

Yoweri Museveni a évoqué le siècle de la coopération avec la Russie et son refus de “combattre les ennemis des autres”

L’Ouganda recherche une coopération plus étroite avec la Russie et refuse de se battre “les ennemis des autres”, a déclaré le dirigeant du pays, Yoweri Museveni, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans la ville d’Entebbe mardi.

« Nous voulons commercer avec la Russie et nous voulons commercer avec tous les pays du monde. Nous ne croyons pas qu’il faille être l’ennemi de l’ennemi de quelqu’un. Nous voulons nous faire nos propres ennemis, pas combattre les ennemis des autres. C’est notre doctrine. a déclaré le président ougandais.

Le dirigeant africain a noté que la Russie, et l’Union soviétique avant elle, ont soutenu l’Ouganda et le mouvement anticolonial africain pendant plus de cent ans et n’ont jamais causé de tort au pays.

Notant les riches ressources naturelles de l’Ouganda, Museveni a déclaré qu’il espérait que son pays pourrait renforcer davantage la coopération avec la Russie dans des domaines tels que les sciences spatiales, l’énergie nucléaire, la médecine et l’alimentation.

Il a également insisté sur le fait qu’il ne comprenait pas les appels lancés à l’Afrique pour “automatiquement” prendre une position anti-russe, notant que l’Ouganda ne peut pas se retourner contre des pays qui ne lui ont jamais causé de tort, d’autant plus qu’il a même pardonné à ses oppresseurs coloniaux du passé et travaille désormais également avec eux.

La conférence de presse conjointe s’est tenue au milieu de la tournée diplomatique du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Afrique et a marqué la première visite d’un haut responsable russe en Ouganda.

Dimanche, Lavrov a rencontré son homologue en Égypte, où il a été révélé qu’un groupe d’ambassadeurs occidentaux des États-Unis, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’UE avaient mis en garde les responsables égyptiens contre la prise de photos conjointes avec le plus haut diplomate russe.















Lorsqu’on a demandé à Museveni s’il avait reçu des avertissements similaires, il a plaisanté en disant que personne n’était « assez stupide » pour lui demander une telle chose, notant que sa position a toujours été claire, qu’il n’est pas « pro-est » ou « pro -west”, mais “pro-lui-même”.

Le dirigeant ougandais a ensuite décrit la stratégie du mouvement pour la liberté africaine, expliquant que les pays qui sont “forces progressistes qui visent à améliorer la condition de l’homme indépendamment des systèmes sociaux” seront toujours les bienvenus.

Museveni a donné les exemples de la Chine et de l’Arabie saoudite, qui ne partagent pas le même système social que l’Ouganda, mais qui améliorent néanmoins avec succès les conditions de vie dans leurs pays respectifs.

“Nous accueillons [these countries] parce qu’ils traitent l’aspect de l’oppression de l’homme par la nature, atténuant la souffrance de l’homme aux mains de la nature, contrôlant les inondations, les maladies, etc. a déclaré le président, notant que si un pays faisait des progrès, c’était un avantage pour les autres nations.

“C’est la bonne compréhension du progrès pour toute la race humaine”, supposa-t-il.

Le dirigeant ougandais a poursuivi en déclarant que lorsqu’il y avait des progrès et de la stabilité en Russie, cela profitait également à l’Ouganda, car cela permettait davantage de commerce et de coopération avec la Russie dans divers domaines.

« C’est ce que nous recherchons. Une coopération gagnant-gagnant pour tout le monde dans le monde », Museveni a supposé, ajoutant qu’il rejetait l’idée de rivalité entre les pays, affirmant qu’elle ne faisait pas partie de la stratégie du Mouvement de libération de l’Afrique.