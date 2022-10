Le président ougandais annonce des mesures de confinement pour freiner l’épidémie mortelle d’Ebola

Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré samedi que le gouvernement mettait en place un couvre-feu pendant la nuit, fermant les lieux de culte et de divertissement et interdisant les déplacements à destination et en provenance de deux districts touchés par Ebola pendant 21 jours.

Les mesures visant à freiner la propagation de la maladie seront introduites immédiatement à Mubende et Kassanda dans le centre de l’Ouganda, l’épicentre de l’épidémie, a déclaré Museveni dans une allocution nationale télévisée.

“Ce sont des mesures temporaires pour contrôler la propagation d’Ebola. Nous devons tous coopérer avec les autorités afin de mettre fin à cette épidémie dans les plus brefs délais.”

Museveni a déclaré que 19 personnes sont mortes depuis que la nation d’Afrique de l’Est a annoncé l’apparition de la fièvre hémorragique mortelle le 20 septembre.

Le virus Ebola provoque des problèmes de coagulation sanguine, entraînant des saignements internes, une inflammation et des lésions tissulaires.