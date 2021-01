C’est un travail énorme. Plus de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques de 200 pays et territoires devront entrer au Japon, ainsi que des dizaines de milliers d’autres officiels, entraîneurs et juges. Aucune décision n’a été rendue publique quant à savoir si les fans peuvent visiter les lieux. On ne sait pas non plus si les fans étrangers seront admis.