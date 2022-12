Le président nouvellement élu de l’AIO, PT Usha

Élue sans opposition comme première femme présidente de l’Association olympique indienne (IOA), la légende de l’athlétisme PT Usha a déclaré samedi durant son mandat qu’elle était impatiente de travailler pour faire de l’Inde une “superpuissance sportive mondiale”.

Usha a été officiellement élue samedi en tant que première femme présidente de l’Association olympique indienne (IOA) lors des sondages de l’instance dirigeante. Usha – plusieurs fois médaillée d’or aux Jeux asiatiques – a été déclarée élue sans opposition pour le poste le plus élevé. Elle a attiré l’attention du monde entier lorsqu’elle a raté la médaille de bronze du 400 m haies aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles par une fraction de seconde.

Les élections se sont déroulées sous la supervision du juge à la retraite de la SC nommé par la Cour suprême, L. Nageswara Rao.

Réagissant à son élection, Usha a déclaré : « Merci pour tous les messages de soutien et de bons vœux. J’attends avec impatience les temps à venir !”

Pilavullakandi Thekkeraparambil (PT) Usha, 58 ans, de la ville de Payyoli dans le district de Kozhikode au Kerala, qui avait remporté quatre médailles d’or et sept d’argent lors de quatre Jeux asiatiques entre 1982 et 1994, a déclaré qu’elle était “humiliée et touchée” par les messages de soutien lors de son élection à la présidence de l’AIO.

« À travers les expériences de mon parcours, je connais très bien la valeur de ce poste. Je ressens la douleur d’un athlète, et celle d’un entraîneur. Surtout, sur le rôle d’un véritable administrateur”, a écrit Usha dans un tweet samedi.

“J’ai hâte de défendre les valeurs olympiques et de travailler avec les fédérations sportives nationales et internationales pour faire en sorte que l’Inde progresse dans notre quête pour devenir une puissance sportive mondiale !”, a ajouté Usha dans sa déclaration.

