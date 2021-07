Le président nomme le républicain anti-Trump Jeff Flake ambassadeur en Turquie — RT USA News

Le président Joe Biden a nommé l’ancien sénateur républicain Jeff Flake comme ambassadeur en Turquie. Alors que la nomination dépasse techniquement les lignes partisanes, Flake a soutenu Biden contre Donald Trump l’année dernière.

Biden a fait appel à Flake pour le poste mardi, dans un geste qui, à première vue, donne du poids à sa promesse de campagne électorale de traverser l’allée et d’être un « président pour tous les Américains ». Dans une déclaration à la suite de la nomination, Flake a déclaré que « La politique étrangère américaine peut et doit être bipartite. C’est ma conviction… et mon engagement.

Pourtant, l’ancien sénateur de l’Arizona a passé une grande partie de l’administration Trump à ce que l’ancien président appellerait un « RINO » (Républicain de nom seulement). Il a annoncé en 2017 qu’il ne se représenterait pas, accusant le GOP de l’ère Trump de « atteinte occasionnelle à nos normes et idéaux démocratiques » et un « un mépris flagrant de la vérité ou de la décence ». Un an plus tard, il a suspendu la nomination du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh afin que les allégations d’agression sexuelle contre lui puissent faire l’objet d’une enquête (avant de finalement voter pour confirmer), et l’année dernière, il a rejoint deux douzaines d’anciens législateurs républicains pour déclarer son soutien à Biden en l’élection présidentielle.





Aussi sur rt.com

« Je l’ai mis à la retraite », se vante Trump alors que Flake s’écaille







Maintenant, Biden a apparemment récompensé la loyauté de Flake. Cependant, au fur et à mesure que les ambassadeurs disparaissent, Flake s’est vu confier une tâche difficile.

Les États-Unis et la Turquie sont des alliés de l’OTAN, mais leurs relations ont été tendues ces dernières années. Ankara a provoqué la colère de Washington lorsqu’elle a acheté des missiles antiaériens de fabrication russe en 2017 et en a pris livraison malgré la féroce opposition américaine en 2019. Un an plus tard, la Turquie a bloqué un plan de défense de l’OTAN pour la Pologne et les États baltes à moins que les États-Unis ne déclarent les Kurdes. PYD/PKK groupe a « entité terroriste ».

Les relations sont restées glaciales depuis que Biden a pris ses fonctions cette année. En avril, Biden a officiellement reconnu le génocide arménien de 1915, incitant Ankara à convoquer son envoyé américain et à accuser Washington de « entraver la paix et la stabilité dans notre région ». Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ensuite accusé Biden d’avoir « sang sur [his] mains » en raison de son soutien aux frappes d’Israël sur Gaza.





Aussi sur rt.com

La Turquie et les États-Unis devraient « laisser les problèmes derrière eux », a déclaré Erdogan, avant de rencontrer Biden au sommet de l’OTAN







Heureusement pour Flake, un dégel est peut-être sur les cartes. Avant de rencontrer Biden lors d’un sommet de l’OTAN à Bruxelles le mois dernier, Erdogan a déclaré que les États-Unis et la Turquie devraient « quitter [their] problèmes derrière.

Avant de prendre ses fonctions, Flake devra être confirmé par le Sénat. Il ne devrait pas faire face à une opposition sérieuse de l’un ou l’autre des partis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !