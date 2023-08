Le président nigérien déchu serait à court de nourriture deux semaines après le coup d’État militaire | Nouvelles du monde

Le président déchu du Niger est à court de nourriture et fait face à d’autres conditions de plus en plus difficiles deux semaines après avoir été renversé par un coup d’État militaire et assigné à résidence, a déclaré un conseiller.

Le président Mohamed Bazoum, qui dit c’est un « otage »vit sans électricité ni eau courante et n’a plus que du riz et des conserves à manger après que des soldats mutins se soient dirigés contre lui le 26 juillet, selon la source.

Le dirigeant est détenu au palais présidentiel de la capitale du pays avec sa femme et son fils.

Il reste en bonne santé pour l’instant, et selon le conseiller, ne démissionnera jamais de son poste.

Image:

L'un des militaires qui a renversé le président Bazoum s'adresse à ses partisans.





Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est entretenu avec le dirigeant mardi et « a souligné que la sûreté et la sécurité du président Bazoum et de sa famille sont primordiales », a déclaré un porte-parole.

Cela survient après que l’économiste civil Ali Mahaman Lamine Zeine a été nommé lundi par la junte comme nouveau Premier ministre du Niger, tandis que le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, affirme qu’il dirige désormais le pays.

Image:

Les chefs de la défense de la CEDEAO.





Le nouveau régime militaire a également a fermé l’espace aérien du Niger jusqu’à nouvel ordre, citant la « menace d’intervention militaire » du bloc régional ouest-africain (CEDEAO), après que les putschistes ont rejeté la date limite de dimanche pour réintégrer le président Bazoum.

Des milliers de partisans de la junte ont afflué dans un stade de Niamey, la capitale du pays, pour applaudir la décision de ne pas céder à la pression extérieure pour se retirer.

La CEDEAO avait menacé de recourir à la force militaire si le le délai a été ignoré. Membres du bloc sont devrait se réunir jeudi pour discuter de la situation.

Pourquoi y a-t-il tant de coups d'Etat au Sahel ?

Les putschistes « ne se soucient pas » de ce que pense le monde extérieur

Image:

Les partisans de la junte au pouvoir au Niger tiennent un drapeau russe à Niamey.





La population du Niger, forte de 25 millions d’habitants, porte également le poids du coup d’État.

En tant que l’un des pays les plus pauvres du monde, beaucoup ont déclaré qu’ils étaient trop concentrés sur la recherche de nourriture pour leurs familles pour prêter beaucoup d’attention à l’escalade de la crise.

Erkmann Tchibozo, propriétaire d’un magasin, a déclaré qu’il était difficile de faire entrer quoi que ce soit dans le pays pour stocker son entreprise près de l’aéroport.

Comment le coup d'Etat au Niger impacte le monde



La junte affirme qu’elle peut faire un meilleur travail pour protéger le Niger de la violence djihadiste et des groupes liés à Al-Qaïda et à l’EI, qui ont ravagé la région du Sahel.

Le Mali et le Burkina Faso voisins, tous deux dirigés par des régimes militaires, se sont rangés du côté de la junte et ont averti qu’une intervention au Niger équivaudrait à une déclaration de guerre contre eux.

Les deux pays ont envoyé des représentants à Niamey cette semaine pour discuter des options militaires, tandis que d’autres pays africains restent divisés sur la manière de procéder.