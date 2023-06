Le président nigérian remplace tous les chefs de la sécurité dans un remaniement majeur

Le président Bola Tinubu a remplacé les chefs de tous les services de sécurité nigérians dans un remaniement majeur qui prend effet immédiatement, a annoncé lundi la présidence.

Une déclaration du secrétaire du bureau du gouvernement de la Fédération indique que des remplaçants ont été nommés pour diriger l’armée et la police alors que la nation ouest-africaine lutte contre les conflits dans plusieurs régions ainsi que contre les crimes violents.

Le remaniement a changé les chefs de l’armée, de l’aviation, de la marine, de la police et du renseignement de défense.

Le Nigeria est confronté à divers problèmes de sécurité, notamment une insurrection extrémiste islamique liée au groupe État islamique dans le nord-est, des rebelles dans le nord-ouest et des sécessionnistes dans le sud-est. Des milliers de personnes ont été tuées l’année dernière dans un contexte d’aggravation des combats.

Tinubu a pris ses fonctions de président en mai avec la sécurité comme priorité absolue de son administration. Lors de son premier jour de mandat, il a déclaré: « Nous investirons davantage dans notre personnel de sécurité, et cela signifie plus qu’une augmentation du nombre. Nous fournirons une meilleure formation, un meilleur équipement, une meilleure rémunération et une meilleure puissance de feu. »

Les analystes ont déclaré que les menaces à la sécurité auxquelles la nation la plus peuplée et la plus grande économie d’Afrique sont confrontées sont principalement dues à des ressources limitées, qui laissent les forces de sécurité nigérianes souvent en sous-armement et en infériorité numérique dans les points chauds violents.

Pendant ce temps, Tinubu a également dissous les conseils d’administration de toutes les agences gouvernementales et de nouveaux conseils devraient être formés et approuvés par la législature dans les semaines à venir.