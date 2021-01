Le président Buhari (troisième à gauche) a déclaré qu’il avait accepté la « démission immédiate » des chefs militaires

Le président nigérian Muhammadu Buhari a limogé les chefs des forces armées du pays qu’il avait nommées lors de sa première prise de fonction en 2015.

Dans un geste surprise, il a également tweeté les noms de leurs remplaçants.

Aucune raison n’a été donnée pour justifier la démission des chefs d’état-major de l’armée, de la marine, de l’aviation et de la défense.

Cela survient alors que le Nigéria continue de faire face à une insécurité généralisée, notamment l’insurrection de longue date de Boko Haram et les enlèvements effrénés.

Il y a eu des appels, notamment de la part des puissants gouverneurs du pays et de l’Assemblée nationale, pour que le président remplace les chefs de service, car beaucoup estimaient que leurs performances étaient insuffisantes.

M. Buhari, ancien général de l’armée, a été élu en 2015 sur la promesse de mettre fin à l’insurrection dans la région nord-est du Nigéria.

Cependant, Boko Haram continue de mener des attaques bien que le gouvernement ait déclaré à plusieurs reprises que des militants islamistes avaient été vaincus.

D’autres groupes militants islamistes opérant dans la région sont également devenus plus audacieux.

Sous la direction de M. Buhari, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs de bétail dans la région centrale du pays se sont également aggravés et les gangs de kidnappeurs dans le nord-ouest opèrent presque à mains libres.

‘Longtemps en retard’

Analyse par Ishaq Khalid de la BBC

Les chefs militaires sortants ont servi pendant environ cinq ans – ce qui fait de leur mandat l’un des plus longs depuis le retour du Nigéria à la démocratie en 1999.

Ils ont d’abord été félicités pour la manière dont ils ont traité le groupe militant Boko Haram et sa faction dissidente Iswap.

En 2015, les militants contrôlaient de vastes étendues de territoire et les attentats suicides étaient fréquents. Ce n’est plus le cas, mais les insurgés continuent de mener des attaques contre des cibles militaires et civiles – principalement des embuscades.

Les chefs de la sécurité ont également fait l’objet de nombreuses critiques pour la montée spectaculaire des gangs criminels qui kidnappent contre rançon. En décembre, plus de 300 garçons ont été emmenés dans une école du nord avant d’être libérés par la suite à la suite de négociations avec les ravisseurs.

L’histoire continue

Les Nigérians, qui considèrent cette décision comme attendue depuis longtemps, espèrent que les nouveaux chefs de la sécurité travailleront pour rendre le pays plus sûr, mais les analystes estiment que davantage doit être fait pour fournir à l’armée le bon équipement et le financement avant que des changements tangibles ne soient observés.

Qui est dedans, qui est dehors?

Chef d’état-major de la Défense: Le Gén Abayomi Olonisakin remplacé par le Gén. De division Leo Irabor

Armée : Lt-Gen Tukur Buratai remplacé par Maj-Gen I Attahiru

Marine : Vice-amiral Ibok Ekwe Ibas remplacé par le contre-amiral AZ Gambo

Aviation: Air Marshal Sadique Abubakar remplacé par Air-Vice Marshal IO Amao

Le porte-parole présidentiel a tweeté des photos des nouveaux chefs:

Rencontrez les chefs de service nouvellement nommés. Cadre 1: Major-Gen. Leo Irabor, chef d’état-major de la Défense Cadre 2: Major-Gen. I. Attahiru, chef d’état-major de l’armée Cadre 3: Contre-amiral AZ Gambo, chef d’état-major de la marine Cadre 4: Air-Vice Marshal IO Amao, chef d’état-major de l’air. pic.twitter.com/TGl4GbUTDF – Garba Shehu (@GarShehu) 26 janvier 2021

