Le président Navajo, Buu Nygren, présente un discours sur l’état de la nation Navajo et assiste à une réunion à la Maison Blanche

Le président de la nation Navajo, Buu Nygren, a soumis son rapport trimestriel sur l’état de la nation Navajo au Conseil de la nation Navajo alors qu’il assistait à une réunion à la Maison Blanche pour discuter de la nomination d’un nouveau commissaire pour le Bureau de réinstallation des Indiens Navajo Hopi (ONHIR).

Le président de la Commission foncière Navajo Hopi, Otto Tso, et le vice-président Casey Allen Johnson, se sont joints au président Nygren lors de la réunion. C’était la première fois en 20 ans que la nation Navajo était invitée à participer aux discussions sur la sélection d’un commissaire de l’ONHIR.

« La réunion d’aujourd’hui est cruciale dans notre histoire », a déclaré le Président Nygren au Conseil. « C’est la première fois depuis plus de deux décennies que la Maison Blanche et l’ONHIR nous accordent une place à la table pour discuter de l’avenir d’un programme controversé qui a eu un impact sur la vie d’innombrables familles Navajo. »

L’ONHIR a été créé par la loi de 1974 sur la colonisation des terres indiennes Navajo et Hopi, connue sous le nom de loi sur la réinstallation, pour superviser la réinstallation d’environ 12 000 Navajos des terres désignées à la tribu Hopi et d’environ 100 Hopis des terres désignées à la nation Navajo. Les responsabilités de l’agence comprenaient la détermination de l’éligibilité aux prestations de réinstallation et la construction de nouvelles maisons. Le 25 février 1991, le contrôleur américain a signalé que la commission initiale composée de trois membres, comprenant le président Hawley Atkinson et les membres Ralph Watkins et Sandra Massetto, avait été remplacée par un seul commissaire relevant de l’ONHIR.

« La Maison Blanche sait désormais ce que nous savons depuis des années : notre peuple a besoin d’action et l’ONHIR a besoin d’un commissaire », a-t-il déclaré. « Notre peuple a besoin d’un commissaire qui comprend cette question et son histoire, qui est juste, qui agira de manière impartiale et qui peut rendre justice à une loi fédérale injuste 50 ans après sa promulgation. Je ferai de mon mieux pour que la bonne personne soit nommée, et ce, dans les plus brefs délais. »

En préparation de la réunion, le bureau de Washington de la nation Navajo a interrogé plus de 130 familles pour documenter leurs expériences et montrer l’impact continu de la loi sur la réinstallation. « La Maison Blanche comprend désormais ce que nous savons depuis des années : notre peuple a besoin d’action, et l’ONHIR a besoin d’un commissaire », a déclaré Nygren. « Nous avons besoin de quelqu’un qui comprend ce problème, qui soit juste et impartial, et qui puisse rendre justice à une loi injuste 50 ans après sa promulgation. »

« Je soutiens une demande de 50 millions de dollars pour les aider », a déclaré le président. «Grâce à des consultations approfondies, je sais que nous pouvons trouver un moyen de structurer 50 millions de dollars sur une période donnée pour aider les personnes réinstallées.»

Dans son rapport, Nygren a également rendu hommage au Navajo Code Talker John Kinsel, Sr., décédé paisiblement à l’âge de 107 ans. Pour honorer Kinsel, l’un des 29 Code Talkers originaux, il a été ordonné de hisser les drapeaux de la nation Navajo. en berne du 20 au 27 octobre. Kinsel, né en 1917 à Cove, en Arizona, a servi dans le 9e Régiment de Marines et la 3e Division de Marines. « Il ne sera pas oublié », a déclaré Nygren. « Nous lui devons beaucoup de gratitude pour son courage et son dévouement envers les États-Unis et la nation Navajo. »

Les responsables de l’Administration des anciens combattants ont salué l’héritage de Kinsel, le directeur exécutif Bobbie Ann Baldwin saluant son courage et le directeur adjoint par intérim Olin Kieyoomia notant que la nation Navajo a perdu « un trésor, un héros » qui a utilisé la langue Navajo pour sauver des vies et susciter la fierté.

Dans son discours, Nygren a également évoqué les tensions avec la vice-présidente Richelle Montoya, déclarant que leur relation s’était détériorée suite à la signature d’une pétition de révocation contre lui et à des allégations antérieures de harcèlement sexuel. Nygren a nié ces accusations et a déclaré qu’il attendait avec impatience les résultats d’une enquête spéciale. Il a assuré au Conseil que même si les fonctions de Montoya avaient été réaffectées en matière de responsabilité, son autorité statutaire restait inchangée.

« C’est exactement ce que je fais ici afin de faire autant de choses pour le peuple Navajo dans le temps dont je dispose », a-t-il déclaré au Conseil. « J’ai dit que je demanderai des comptes à tous les membres de mon administration et de mon pouvoir exécutif, y compris moi-même et le vice-président, et c’est ce que j’ai fait et ce que je fais ici. »

