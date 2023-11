Le président Museveni s’oppose à son retrait de l’accord commercial américain

Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu’ils excluaient l’Ouganda ainsi que la République centrafricaine (RCA), le Gabon et le Niger de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) à compter de janvier 2024.

Le programme offre un accès en franchise de droits à la plus grande économie du monde aux pays d’Afrique subsaharienne qui répondent aux critères démocratiques, évalués chaque année.

Dans une lettre adressée au Congrès, le président américain Joe Biden a déclaré que les gouvernements de la RCA et de l’Ouganda s’étaient tous deux « livrés à des violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus ».

L’Ouganda a été critiqué par des groupes de défense des droits humains, des Nations Unies et des puissances occidentales à propos d’une loi anti-homosexuelle sévère adoptée en mai.

Mais le président Yoweri Museveni a adopté une note de défi dimanche, en disant aux Ougandais “de ne pas être trop préoccupés par les récentes actions du gouvernement américain qui a découragé leurs entreprises d’investir en Ouganda et a retiré l’Ouganda de la liste de l’AGOA”.

“Certains de ces acteurs du monde occidental se surestiment et sous-estiment les combattants de la liberté d’Afrique”, a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter.

“En ce qui concerne l’Ouganda, nous avons la capacité d’atteindre nos objectifs de croissance et de transformation, même si certains acteurs ne nous soutiennent pas.”

Son conseiller principal et gendre, Odrek Rwabwogo, avait déclaré plus tôt que Kampala était disposé à discuter de la question avec les États-Unis, avertissant que la décision affecterait les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises ougandais.