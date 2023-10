WASHINGTON — Si la décision du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, d’associer l’aide à Israël à des réductions de l’IRS préfigure sa future stratégie législative, alors les chances d’une nouvelle confrontation avec la fermeture du gouvernement le mois prochain augmentent.

En associant l’aide à une réduction ciblée du financement de l’IRS, Johnson pourrait obtenir le soutien des républicains, mais il a probablement assuré que le paquet serait mort à son arrivée au Sénat s’il était adopté par la Chambre.

Johnson, dans un interview dimanche sur Fox Newsa nié que le projet de loi, qui fournirait environ 14 milliards de dollars d’aide militaire à Israël en plus des réductions de l’IRS, était censé marquer des points politiques.

« Mon intention n’est pas d’utiliser cela à des fins partisanes ou politiques. C’est une affaire très sérieuse”, a-t-il déclaré.

Mais la proposition revient à Johnson de jeter un os à la même faction extrême des Républicains de la Chambre qui a rejeté son prédécesseur à la présidence, le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie).

Après avoir remporté le marteau du président en apaisant son flanc d’extrême droite en janvier, Le premier geste de McCarthy était pour la Chambre d’adopter un projet de loi symbolique réduisant considérablement l’augmentation du financement de l’IRS adoptée l’année dernière par les démocrates. Aujourd’hui, Johnson suit son exemple.

Peu importe que le financement de l’application des taxes génère beaucoup plus de revenus à long terme ou qu’un Sénat contrôlé par les démocrates n’approuverait jamais leur projet de loi ; ces républicains opèrent dans une réalité alternative où des recettes fiscales plus élevées sont interdites et où les démocrates n’ont aucun rôle légitime dans le gouvernement.

McCarthy a poursuivi une approche exclusivement républicaine concernant une date limite de financement du gouvernement en septembre, pour ensuite l’abandonner à la dernière minute lorsqu’il n’a pas réussi à convaincre sa propre conférence de se mettre d’accord sur un projet de loi. Après que McCarthy ait autorisé le vote sur une mesure de financement adoptée avec le soutien des deux partis, évitant ainsi une fermeture du gouvernement, les Républicains ont poignardé sa présidence. Johnson est désormais confronté essentiellement au même casse-tête.

Lorsque les Républicains ont adopté en janvier leur projet de loi symbolique, réduisant de 71 milliards de dollars le budget de l’IRS, le Le bureau du budget du Congrès a rapporté que si cette loi devenait loi, le gouvernement perdrait 185 milliards de dollars de recettes fiscales sur une décennie, pour une perte nette d’environ 114 milliards de dollars.

Cette même dynamique s’appliquerait au projet de loi israélien, selon un groupe budgétaire.

Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, a félicité les Républicains pour avoir cherché à compenser les nouvelles dépenses, mais a déclaré qu’une réduction de l’IRS serait pire que pas de compensation du tout.

“Au lieu de coûter 14 milliards de dollars, le projet de loi de la Chambre ajoutera plus de 30 milliards de dollars à la dette”, a déclaré MacGuineas. « Au lieu d’éviter de nouveaux emprunts, ce plan double la mise. »

Les fonds supplémentaires de l’IRS faisaient partie d’un projet de loi plus large adopté par les démocrates l’année dernière, appelé Inflation Reduction Act – l’une de leurs plus grandes réalisations législatives sous la présidence de Joe Biden. Les démocrates ont vanté à plusieurs reprises la manière dont les fonds supplémentaires destinés à l’application de l’IRS, en particulier dans les cas complexes impliquant des revenus d’entreprise, ont forcé les « riches fraudeurs fiscaux » à payer leur juste part.

“Grâce à l’Inflation Reduction Act, l’IRS a déjà récupéré 160 millions de dollars auprès de 275 personnes qui gagnent plus d’un million de dollars par an et ont 250 000 dollars de dettes fiscales reconnues”, a déclaré Ashley Schapitl, porte-parole du département du Trésor américain, dans un courrier électronique. . « Cette législation mettrait un terme à ces efforts, permettant aux particuliers fortunés et aux grandes entreprises de continuer à ne pas payer leur juste part. »

L’IRS estime le montant annuel écart fiscal – la différence entre les impôts dus et le montant payé à temps – est passée à 688 milliards de dollars en 2021. À titre de comparaison, c’est presque autant que les législateurs ont convenu comme limite aux dépenses de l’ensemble du gouvernement en dehors de la défense nationale en 2024, 704 milliards de dollars.

Johnson a déclaré qu’il soutiendrait une résolution temporaire sur le financement du gouvernement si les législateurs ne parvenaient pas à finaliser les projets de loi des différentes agences fédérales avant la date limite du 17 novembre. Mais Johnson pourrait associer d’autres mesures au projet de loi provisoire, telles que des coupes budgétaires ou des changements en matière d’immigration, qui pourraient le rendre plus partisan et plus compliqué.

“Il se peut que certaines conditions soient posées à cela”, a déclaré Johnson.

Les Républicains ne détenant qu’une majorité de cinq sièges, Johnson ne peut se permettre que quelques défections sur le projet de loi israélien. Ne pas pouvoir faire adopter un projet de loi à la Chambre entraverait sa position de négociation avec le Sénat et la Maison Blanche, comme ce fut le cas pour McCarthy au printemps sur le plafond de la dette.

Et un républicain, le représentant Joe Wilson (RS.C.), fait déjà entendre qu’il pourrait s’opposer au projet de loi. Il signé une lettre avec trois démocrates Lundi soir, il a déclaré que l’aide à Israël ne devait pas être séparée de l’aide à l’Ukraine et à la région indo-pacifique et que cela coûterait plus cher à long terme.