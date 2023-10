Le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a déclaré dimanche que l’aide à Israël serait examinée à la Chambre dans le cadre d’une mesure autonome cette semaine et s’est dit convaincu qu’elle serait adoptée, résistant à l’appel du président Joe Biden au Congrès de fournir un ensemble plus large. cela inclut également l’aide à l’Ukraine.

“Nous allons présenter cette semaine à la Chambre un projet de loi distinct sur le financement d’Israël – je sais que nos collègues, nos collègues républicains au Sénat, ont une mesure similaire”, a déclaré Johnson dans une interview sur Fox News.Futures du dimanche matin“, ajoutant qu’il pense que la mesure bénéficiera d’un soutien bipartisan.

“Il se passe beaucoup de choses dans le monde que nous devons résoudre, et nous le ferons”, a déclaré Johnson. “Mais en ce moment, ce qui se passe en Israël retient immédiatement l’attention et je pense que nous devons séparer ces deux aspects et les faire passer.”

Dimanche matin, plus de 8 000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées à Gaza depuis l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon les responsables palestiniens de la santé. En Israël, environ 1 400 personnes sont mortes.

Plus tôt ce mois-ci, la Maison Blanche a demandé au Congrès de fournir plus de 105 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël ainsi que d’autres besoins en matière de sécurité nationale. La demande comprend 61,4 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et 14,3 milliards de dollars à Israël. La Maison Blanche a demandé 9,15 milliards de dollars d’aide humanitaire à l’Ukraine, à Israël, à Gaza « et à d’autres besoins ».

L’aide à Israël demandée par l’administration Biden comprend le financement de la préparation des systèmes de défense aérienne et antimissile du pays, y compris le soutien au Dôme de Fer. L’argent servirait également à reconstituer les stocks du ministère de la Défense qui, selon la Maison Blanche, « sont destinés à soutenir Israël en cas de besoin », et à accroître la sécurité de l’ambassade américaine, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

Un jour après avoir remporté sa candidature à la présidence, mettant fin à une impasse de 22 jours à la Chambre, Johnson a rencontré le président Joe Biden à la Maison Blanche la semaine dernière alors qu’il assistait à un briefing bipartisan sur la demande de l’administration au Congrès pour un financement supplémentaire pour la sécurité nationale.

La Maison Blanche a soumis deux nouvelles demandes de financement au Congrès la semaine dernière : 56 milliards de dollars de financement intérieur supplémentaire, dont 23 milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe, 16 milliards de dollars pour la garde d’enfants et 6 milliards de dollars pour fournir un accès Internet aux ménages à faible revenu. Le financement de la sécurité nationale et de l’aide énergétique, de la lutte contre l’épidémie d’opioïdes et de la fourniture de programmes d’aide alimentaire était également inclus dans la demande.

Recommandé

Avant d’être élu président, Johnson a voté le mois dernier avec 93 républicains pour suspendre l’aide à l’Ukraine.

Après être devenu président, Johnson a déclaré qu’il avait demandé au personnel de la Maison Blanche de « diviser » l’aide à Israël et à l’Ukraine. Il a également souligné que les États-Unis devaient prendre des mesures contre la Russie pour stopper ses avancées.

“Nous ne pouvons pas permettre à Vladimir Poutine de s’imposer en Ukraine parce que je ne crois pas que cela s’arrêterait là”, a déclaré Johnson dans une interview sur Fox News le lendemain de sa prestation de serment. “Et cela encouragerait et donnerait probablement à la Chine les moyens de peut-être faire un pas vers Taiwan. Nous avons ces préoccupations. Nous n’allons pas les abandonner.

La décision de Johnson a renouvelé l’espoir d’une éventuelle approbation d’une aide supplémentaire à l’Ukraine. Le prédécesseur de Johnson, l’ancien président Kevin McCarthy, R-Calif., avait supprimé le financement de l’Ukraine d’un projet de loi de financement de fin septembre sous la pression des conservateurs de la ligne dure qui s’opposaient à l’aide et menaçaient de l’évincer s’il cédait aux exigences de l’administration Biden.