Le président Mike Johnson accuse Biden de « folie absolue » à la frontière et met en garde contre un « danger clair et présent »

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson (R-La.), a accusé mercredi le président Biden de « folie absolue » à propos de la gestion de la politique d’immigration par son administration et a mis en garde contre un « danger clair et présent » pour les États-Unis à moins que la crise des migrants ne prenne fin.

“Nous avons une catastrophe à notre frontière sud”, a déclaré Johnson dans son premier discours à la Chambre, qui a eu lieu près de 100 jours après avoir remporté le marteau du président en octobre. « Du Texas à New York, des vagues d’immigrants illégaux submergent désormais nos communautés. »

L’orateur a également rejeté les négociations en cours au Sénat sur un paquet supplémentaire de sécurité nationale de 106 milliards de dollars comprenant des changements à la politique frontalière, affirmant que des versions préliminaires du projet de loi qui ont fait l’objet de fuites montrent que jusqu’à 5 000 migrants seraient toujours autorisés à entrer chaque jour.

“Le chiffre devrait être zéro”, a déclaré Johnson à propos de la proposition.

Le plus haut républicain de la Chambre des représentants a présenté un nombre record de passages de frontières, une augmentation des taux de décès dus aux surdoses de fentanyl et au trafic de « femmes et d’enfants vulnérables » par des cartels mexicains sous l’administration Biden – en plus de l’arrestation de 361 étrangers illégaux. signalé sur les listes de surveillance du terrorisme.

« La situation à notre frontière sud présente un danger clair et actuel pour notre sécurité nationale », a déclaré Johnson, citant le témoignage au Congrès du directeur du FBI Christopher Wray au sujet des 1,5 million de « fugitifs » qui ont échappé à la détection sous la surveillance de Biden lorsqu’ils sont entrés aux États-Unis.

À peu près le même nombre ont été libérés dans le pays sous condition humanitaire en attendant les audiences du tribunal, qui n’auront peut-être pas lieu avant une décennie, qui détermineront leur statut d’immigration – une politique « absurde », selon Johnson.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont rencontré plus de 7 millions migrants à la frontière sud depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, a ajouté l’orateur, notant que « 35 de nos 50 États, y compris mon État d’origine, la Louisiane, n’ont pas une population aussi nombreuse ».

« Quatre-vingt-quinze pour cent des surdoses de drogue à la Nouvelle-Orléans sont causées par le fentanyl », a déclaré Johnson. « En Louisiane, la semaine dernière, une précieuse enfant de deux ans a été retrouvée morte avec du fentanyl dans son organisme. »

« Où est donc le secrétaire Mayorkas dans tout cela ? » a-t-il demandé, critiquant le secrétaire à la Sécurité intérieure de Biden pour avoir reconnu plus tôt ce mois-ci que 85 % des migrants sont ensuite libérés aux États-Unis, tandis que l’administration Obama « a détenu 82 % des étrangers illégaux ».

Ce chiffre est basé sur une discussion que Mayorkas a eue avec des agents de la patrouille frontalière plus tôt ce mois-ci à Eagle Pass, au Texas – mais Brandon Judd, président du Conseil national de la patrouille frontalière, a déclaré mercredi au Post qu’il était présent pour les remarques et le secrétaire a en fait déclaré le chiffre était « supérieur à 85 % ».

Le comité de la sécurité intérieure de la Chambre a voté tôt mercredi matin pour avancer deux articles de mise en accusation contre Mayorkas – et Johnson a déclaré dans son discours que la chambre « avancera rapidement » pour les adopter, probablement dès la semaine prochaine. .

Johnson a également dénoncé Biden pour avoir annulé plusieurs politiques de l’administration Trump qui permettaient l’expulsion immédiate de certains migrants et obligeaient d’autres à attendre leur date d’audience pour l’asile au Mexique.

Pendant ce temps, les dirigeants démocrates des grandes villes américaines ont dû se démener pour fournir de la nourriture, un logement et une éducation à l’afflux historique de migrants, ce qui a conduit le maire de New York, Eric Adams, à attaquer directement Biden.

« Les écoliers américains ont été contraints d’aller dans des écoles virtuelles. Pourquoi? Ainsi, les migrants peuvent dormir dans leur bâtiment scolaire », a déclaré Johnson, faisant référence à un lycée de Brooklyn qui a renvoyé les étudiants chez eux et a laissé les migrants s’abriter dans leur salle de sport pendant la nuit au début du mois.

“Nous sommes une ville surpeuplée qui connaît déjà une crise du logement et une importante population de sans-abri”, a déclaré le représentant républicain de Staten Island, Malliotakis, au Post après le discours de Johnson.

« Si le maire n’arrête pas de mal interpréter la loi sur le droit au logement, et [Senate Majority Leader Chuck] Schumer n’adopte pas réellement de projet de loi qui sécuriserait la frontière, et le président refuse d’annuler ses décrets. Je m’inquiète du fait que chaque parc, chaque école, chaque résidence-services soit retirée aux citoyens pour héberger les individus qui ont payé les cartels. des milliers de dollars pour être ici.

Lors d’un récent voyage à la frontière, le président de la Chambre a déclaré avoir appris que les cartels rapportaient jusqu’à 3,5 millions de dollars par jour au trafic de migrants – en particulier d’enfants sans papiers –, ce qui représente plus d’un milliard de dollars par an.

«C’est une folie absolue et cela porte atteinte à la sécurité de nos communautés», a-t-il déclaré. « Le président Biden et le secrétaire Mayorkas ont conçu cette catastrophe. »

Biden, 81 ans, a déclaré mardi sur la pelouse sud qu’il avait « fait tout ce que je pouvais ».

« Donnez-moi juste le pouvoir. Je l’ai demandé dès le jour même de mon entrée en fonction », a-t-il déclaré aux journalistes. « Donnez-moi la patrouille frontalière, donnez-moi les gens, les juges, donnez-moi les gens qui peuvent arrêter cela et faire en sorte que cela fonctionne correctement. »

Mais Johnson a déclaré qu’il avait parlé au président par téléphone de plusieurs solutions, notamment la restriction immédiate de l’entrée des étrangers illégaux en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité – une décision que l’administration Obama a prise au moins 19 fois.

Suite aux remarques de Johnson, le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer (R-Minn.) a déclaré aux journalistes que la version évoquée du projet de loi supplémentaire du Sénat serait « morte à son arrivée » à la chambre basse.

Pendant ce temps, lors d’une table ronde ultérieure avec des législateurs républicains, Judd a insisté à propos de Mayorkas : « Je peux affirmer en toute confiance que les agents de la patrouille frontalière veulent qu’il soit mis en accusation. »

“Il a déclaré que le simple fait d’être dans ce pays ne suffit pas pour prendre des mesures coercitives – c’est son intention”, a ajouté Judd. « Tout ce que vous avez à faire est de regarder les gens qui ne se présentent pas aux comparutions devant le tribunal. Cela signifie qu’ils ont violé les règles de libération et qu’il a maintenant l’obligation de poursuivre ces individus, mais il ne l’a pas fait et c’est là qu’il viole la loi.

« Si nous ne le destituons pas, nous lui permettons d’encourager les cartels à continuer de promouvoir nos services dans le monde entier. Il doit y avoir une certaine responsabilité au sein de notre gouvernement.











