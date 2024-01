Le président Mike Johnson a « fini » : Mary Trump

La nièce de l’ancien président Donald Trump estime que l’emploi du président Mike Johnson est désormais menacé en raison du mécontentement des membres de son propre parti concernant un accord avec les démocrates.

Jeudi, une résolution continue (CR) empêchant une fermeture partielle du gouvernement a été adoptée, prévoyant un financement fédéral jusqu’en mars. Il a été approuvé pour la première fois par 77 voix contre 18 au Sénat et 314 voix contre 108 à la Chambre des représentants, mais un groupe de républicains de la Chambre restent apparemment furieux face à cet accord. Quelque 107 membres du GOP House ont voté pour et 106 s’y sont opposés.

Mary Trump a déclaré que “le travail de Mike Johnson est sur le billot” car “quelques républicains éminents préparent déjà leur vengeance”.

L’ex-nièce de Trump a ajouté que Johnson pourrait suivre les traces de l’ancien président Kevin McCarthy.

Johnson s’exprime lors d’une conférence de presse à la suite de la conférence républicaine au Capitole des États-Unis le 17 janvier 2024 à Washington, DC. Il fait face à une éventuelle révolte des membres de son propre parti.

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Johnson pour obtenir ses commentaires.

Après 15 tours de scrutin tumultueux, McCarthy a finalement été élu président en janvier 2023. Pour atteindre ses objectifs, McCarthy a été contraint de conclure un accord dans lequel une concession clé permettait à un seul membre de la Chambre de proposer un vote pour destituer le président.

En octobre, la colère face à un accord provisoire similaire à celui de Johnson a débordé parmi les partisans de la ligne dure de la Chambre et le représentant Matt Gaetz de Floride a déposé une motion pour quitter la présidence.

McCarthy a été évincé et est devenu le premier orateur de l’histoire des États-Unis à être démis de ses fonctions.

La même règle reste en vigueur et pèse désormais sur Johnson.

Dans son article sur Substack, Mary Trump a cité Steve Bannon, personnalité médiatique conservatrice et ancien stratège en chef de la Maison Blanche, en disant que Johnson avait « fini » en tant que président.

Sur X, le House Freedom Caucus a déploré l’accord provisoire, exprimant sa frustration à l’égard des républicains qui ont approuvé l’accord.

“La MOITIÉ du @HouseGOP a voté contre le CR Johnson-Schumer. 107 républicains et 207 démocrates ont voté pour la poursuite des dépenses de Nancy Pelosi et de la politique de Joe Biden.

“Il s’agit d’une majorité *républicaine*, et non démocrate.”

Le président du caucus, le représentant Bob Good de Virginie, a déclaré : « Cette CR poursuit les politiques Biden-Schumer-Pelosi qui nuisent au peuple américain, nous endettant encore plus et laissant notre frontière grande ouverte. C’est un perdant pour notre pays. Non.”

Avant que le palliatif ne soit approuvé, le caucus a tenté d’amener Johnson à ajouter des politiques de sécurité aux frontières à la résolution en cours, mais cette proposition a été refusée.

Johnson a tenté de convaincre les républicains d’un accord de crédits de 1,66 billion de dollars conclu avec le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

L’accord comprend 704 milliards de dollars pour des dépenses non liées à la défense et 886 milliards de dollars pour les dépenses de défense, qui seront alloués par la commission des crédits à des départements et agences gouvernementaux spécifiques.

Johnson avait fait valoir qu’une réduction de 30 milliards de dollars des dépenses proposées par le Sénat constituait une bonne affaire pour les républicains, mais les opposants au projet de loi provisoire étaient toujours préoccupés par le niveau des dépenses principales.

“Il n’aurait jamais dû être embauché”, a déclaré le député républicain de l’Ohio, Warren Davidson, aux journalistes le 10 janvier.