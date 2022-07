Le président mexicain traite les opposants d’agents étrangers de traîtres

MEXICO CITY (AP) – Dans le but d’alimenter le nationalisme et de justifier sa politique, le président mexicain a de plus en plus pris l’habitude de traiter ses opposants de «traîtres» et les a accusés de travailler pour les gouvernements étrangers.

Les analystes disent que le président Andrés Manuel López Obrador commence à ressembler davantage au Premier ministre hongrois de droite Viktor Orban, qualifiant quiconque s’oppose à lui d’agent étranger.

La question a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque le président Andrés Manuel López Obrador a tenté d’éviter les contestations judiciaires de l’un de ses projets favoris en déclarant qu’une ligne de train touristique était “un problème de sécurité nationale”, sans expliquer pourquoi un projet touristique justifiait ce statut. .

Lundi, le président a déclaré qu’il s’agissait d’une intervention étrangère d’écologistes payés par le gouvernement américain, une accusation entêtante dans un pays qui a été envahi à plusieurs reprises.

“Des pseudo-écologistes viennent de Mexico et d’autres régions du pays, financés par le gouvernement des États-Unis, et ils déposent ces injonctions contre nous”, a déclaré López Obrador. “C’est une question de sécurité nationale pour de nombreuses raisons, car un gouvernement étranger s’immisce.”

L’activiste Pepe Urbina a déposé l’une des contestations judiciaires qui a bloqué le projet de train Maya, qui coupe une bande à travers la jungle sur la côte caribéenne du Mexique. Le projet menace de vastes cavernes gouffres où certains des plus anciens restes humains d’Amérique du Nord ont été découverts.

“Ils nous calomnient en prétendant que nous travaillons pour le gouvernement américain”, a déclaré Urbina, qui gagne sa vie en tant que plongeur professionnel et nie recevoir de l’argent américain. “C’est absurde.”

La ligne de train Maya de 950 miles (1 500 kilomètres) devrait parcourir une boucle approximative autour de la péninsule du Yucatan, reliant les stations balnéaires et les sites archéologiques. López Obrador l’a exempté des déclarations d’impact environnemental, mais un juge n’était pas d’accord et a gelé les travaux sur un tronçon de ligne de train de 36 miles (60 kilomètres) entre Cancun et Tulum.

Antonella Vazquez, une avocate qui a pris en charge les appels à titre bénévole, a également nié avoir reçu un financement du gouvernement américain.

“C’est honteux qu’ils nous attaquent, juste pour justifier une désignation de sécurité nationale qui ne s’applique pas à un train touristique”, a déclaré Vazquez, qui a noté que le juge dans l’affaire avait refusé lundi de lever l’arrêt de travail, même si le gouvernement a commencé pour l’ignorer.

Vazquez déclare : « J’ai reçu des messages (sur les réseaux sociaux) disant que je suis corrompu, ou que quelqu’un me finance ou que je n’aime pas mon pays. Non! Nous ne faisons rien d’autre que de demander que la loi soit respectée. ”

Au cours du week-end, López Obrador a utilisé un langage similaire pour attaquer quiconque – écologistes ou hommes d’affaires – qui s’oppose à son projet de donner la préférence aux centrales électriques publiques sales, au mazout et au charbon dans les achats d’électricité, par rapport aux centrales privées au gaz, éoliennes et solaires.

Les actions de López Obrador sur l’énergie électrique ont conduit les gouvernements américain et canadien à porter plainte contre le Mexique en vertu du pacte de libre-échange États-Unis-Mexique Canada, qui interdit la discrimination à l’encontre des entreprises étrangères.

« Ils défendent les compagnies pétrolières étrangères, les compagnies électriques étrangères. Ce sont des traîtres à la patrie ! López Obrador a parlé de l’opposition nationale à ses projets de favoriser la compagnie d’électricité appartenant à l’État.

L’analyste mexicain de la sécurité Alejandro Hope a déclaré que les commentaires de López Obrador “ressemblent à Viktor Orban, (le président russe Vladimir) Poutine”, notant que les accusations “franchissent des lignes dangereuses”.

“Les mouvements sociaux, les organisations non gouvernementales sont suspects par définition, et s’ils ont un lien avec un réseau international, plus encore”, a déclaré Hope.

« Ce qui suit ensuite est de criminaliser l’opposition, n’est-ce pas ? La trahison est un crime dans le code pénal », a déclaré Hope, ajoutant« Je ne pense pas qu’ils en soient encore là, mais ils mettent cela là-bas, sur la table.

Ivonne Acuña Murillo, professeur de sciences politiques à l’Universidad Iberoamericana de Mexico, a déclaré que López Obrador pourrait être justifié de penser que l’opposition faible et désorganisée du Mexique peut dans certains cas chercher à marquer des points à l’étranger qu’elle ne peut pas gagner chez lui, où le président reste largement populaire. L’opposition semble être d’accord sur rien d’autre que sa haine pour López Obrador.

“Si on le regarde par fragments isolés, on pourrait penser que le président exagère ou se trompe sur certains points”, a déclaré Acuña Murillo. “Mais le contexte est que certaines personnes ont pris des mesures systématiques pour bloquer la Quatrième Transformation (le terme que López Obrador utilise pour son gouvernement) de toutes les manières possibles, pour faire échouer les projets du président.”

“Il y a une opposition féroce qui n’acceptera pas une seule, pas une seule bonne chose que le président ait faite, ce qui rend difficile pour lui de travailler avec eux”, a-t-elle déclaré. “Et donc le président se retrouve dans une mentalité de bunker face à des attaques constantes, constantes, constantes, et cela pourrait obscurcir sa vision.”

Alors qu’il ne reste qu’environ deux ans à son mandat de six ans et que le temps presse pour terminer ses grands projets favoris – le train touristique, les raffineries de pétrole et plusieurs aéroports – le niveau de rhétorique de López Obrador est susceptible de devenir plus frénétique.

Il a certainement semblé tracer la ligne dimanche sur le conflit de l’électricité en termes purement nationalistes.

“Nous n’allons pas reculer d’un pas”, a déclaré López Obrador à propos du différend sur l’électricité, qui pourrait conduire à des sanctions commerciales américaines. “Le Mexique est un pays indépendant, ce n’est la colonie d’aucun pays étranger, et le président du Mexique n’est pas une marionnette, n’est le laquais d’aucun gouvernement étranger.”

