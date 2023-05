Le président mexicain tiendra un appel avec Biden sur l’immigration

MEXICO CITY – Le président mexicain a déclaré lundi qu’il s’entretiendrait mardi par téléphone avec le président américain Joe Biden au sujet de l’immigration et de la crise du fentanyl.

Le Mexique a accepté la semaine dernière de continuer à accepter les migrants du Venezuela, d’Haïti, de Cuba et du Nicaragua qui sont refoulés à la frontière, ainsi que d’autres migrants d’Amérique centrale.

López Obrador a également critiqué les propositions des législateurs républicains américains visant à rendre plus difficile la demande d’asile et plus facile pour les autorités de bloquer les migrants à la frontière.