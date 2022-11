Le président mexicain subit un revirement judiciaire, les tensions montent

En 2019, López Obrador a imposé la détention provisoire obligatoire pour une longue liste de crimes, et il la considère comme faisant partie de sa répression contre les criminels en col blanc, comme ceux accusés de fraude fiscale. Le Mexique n’a pas de caution en espèces, mais avant que López Obrador ne modifie les règles, les juges pouvaient libérer les suspects et leur demander de porter des moniteurs, de se présenter au tribunal ou d’accepter de ne pas voyager.

Le président a longtemps dénoncé les juges corrompus et les décisions de justice qu’il n’aime pas, et le vote de la Cour suprême de jeudi était susceptible de déclencher davantage d’attaques vocales de la part du président.

« Comment des juges, des magistrats et des juges peuvent-ils défendre des criminels en col blanc ? Comment se fait-il que l’argent triomphe de la justice ? López Obrador a déclaré avant la décision. « Quelle formidable impudeur !

Le président n’a pas hésité à accuser les juges des tribunaux inférieurs de libérer de la drogue et d’autres suspects sur des points de procédure ou techniques avec lesquels il n’est clairement pas d’accord. Sous-payés et souvent menacés, les procureurs mexicains ne présentent souvent pas de dossiers solides ou commettent des erreurs intentionnelles ou non.