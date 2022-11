Le président mexicain subit un revirement judiciaire, les tensions montent

MEXICO CITY (AP) – La Cour suprême du Mexique a annulé jeudi une partie de la politique «prison, pas de caution» du président Andrés Manuel López Obrador.

Le tribunal a voté contre la détention provisoire obligatoire pour les personnes accusées de fraude, de contrebande ou d’évasion fiscale. Étant donné que les procès durent souvent des années au Mexique, les juges ont fait valoir qu’être détenu en prison pendant le procès équivalait à être soumis à une peine avant d’être condamné.

Au lieu de cela, les procureurs devraient convaincre les juges qu’il existe des raisons valables de ne pas libérer les personnes sous leur propre engagement – ​​par exemple, en faisant valoir qu’elles peuvent présenter un risque de fuite. Les juges pourraient voter la semaine prochaine sur la question de savoir si la possibilité d’une libération provisoire peut être justifiée pour d’autres crimes.

En 2019, López Obrador a imposé la détention provisoire obligatoire pour une longue liste de crimes, et il la considère comme faisant partie de sa répression contre les criminels en col blanc, comme ceux accusés de fraude fiscale. Le Mexique n’a pas de caution en espèces, mais avant que López Obrador ne modifie les règles, les juges pouvaient libérer les suspects et leur demander de porter des moniteurs, de se présenter au tribunal ou d’accepter de ne pas voyager.

Le président a longtemps dénoncé les juges corrompus et les décisions de justice qu’il n’aime pas, et le vote de la Cour suprême de jeudi était susceptible de déclencher davantage d’attaques vocales de la part du président.

Même avant la décision, López Obrador a critiqué le tribunal pour le vote très attendu de jeudi.

« Comment des juges, des magistrats et des juges peuvent-ils défendre des criminels en col blanc ? Comment se fait-il que l’argent triomphe de la justice ? López Obrador a déclaré avant la décision. « Quelle formidable impudeur !

Le président n’a pas hésité à accuser les juges des tribunaux inférieurs de libérer de la drogue et d’autres suspects sur des points de procédure ou techniques avec lesquels il n’est clairement pas d’accord. Sous-payés et souvent menacés, les procureurs mexicains ne présentent souvent pas de dossiers solides ou commettent des erreurs intentionnelles ou non.

“Ils les libèrent parce que le dossier de l’accusation était mal rédigé, ou pour toute autre excuse, tout autre prétexte”, a déclaré le président, “parce qu’ils sont devenus très, très, très obsédés par les subtilités de la loi”.

López Obrador a combattu les tribunaux, attaquant souvent leur légitimité et pointant du doigt certains juges, car les tribunaux ont souvent bloqué certaines des initiatives clés du président.

Les observateurs disent que les tribunaux ont agi parce que López Obrador a souvent fait adopter des lois qui contredisent ouvertement la Constitution du pays ou les traités internationaux.

Auparavant, le président a concentré l’essentiel de sa colère sur les tribunaux inférieurs. Jeudi, lors d’un point de presse avec López Obrador, Ricardo Mejia, secrétaire adjoint à la sécurité publique du Mexique, a déclaré que l’administration recommanderait d’engager des poursuites pénales contre un juge qui a ordonné la libération d’un chef présumé de gang de drogue.

Mais une grande partie de la colère du président jeudi était dirigée contre la Cour suprême, qui est sur le point d’entendre un appel d’un groupe qui dit que l’argent et les biens du gouvernement ne devraient plus être utilisés pour ériger des crèches de Noël, un incontournable au Mexique.

L’appel indique que la participation du gouvernement à l’affichage des scènes de la Nativité viole la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État.

Le président a rejeté cela avec colère, même si le tribunal n’a pas encore statué sur la question.

« C’est un exemple. Pourquoi devraient-ils aller à l’encontre des traditions, des coutumes du peuple ? dit Lopez Obrador.

López Obrador a étendu à 16 la liste des chefs d’accusation nécessitant la détention d’un suspect dans l’attente de son procès, y compris certains crimes non violents pouvant entraîner des peines de quelques mois seulement – ​​bien moins que le temps que la plupart des gens passent à attendre leur procès.

Seulement environ deux personnes sur 10 accusées d’un crime au Mexique sont reconnues coupables. Cela signifie que sur les quelque 92 000 suspects détenus dans l’attente de leur procès – souvent dans les mêmes cellules que des criminels endurcis – environ 75 000 ne seront pas condamnés bien qu’ils passent parfois des années enfermés dans les prisons surpeuplées et dangereuses du Mexique.

Les procès au Mexique peuvent durer étonnamment longtemps. Deux hommes ont récemment été libérés avec des moniteurs de cheville après avoir passé 17 ans en prison alors qu’ils étaient jugés pour meurtre.

Être incarcéré dans les prisons mexicaines, qui sont surpeuplées, sous-financées et contrôlées par des gangs, peut être un enfer pour les personnes en détention provisoire, qui entrent souvent sans connaissance de la prison ni lien avec les gangs.

Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire déclare que « la détention provisoire obligatoire viole les normes internationales relatives aux droits de l’homme ».

