Le président mexicain semble détenir la majorité clé aux élections

Les élections représentent les premiers événements publics de masse depuis que la pandémie de coronavirus a frappé le pays il y a plus d’un an, bien que le nombre de cas ait diminué et que le Mexique ait vacciné environ un quart des adultes. Les 350 000 décès estimés dans la pandémie – dont environ 230 000 ont été confirmés par des tests – ne semblent pas avoir joué un rôle majeur dans les campagnes, mais peuvent peser sur l’esprit des électeurs.