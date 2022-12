Le président mexicain risque de laisser de grands projets inachevés

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador aime les grands projets et déteste les laisser inachevés, mais c’est probablement ce qu’il fera lorsqu’il quittera ses fonctions fin 2024. Le président promet que ses grands projets de construction seront terminés d’ici là. Mais l’une d’entre elles – une ligne de train touristique dans la péninsule du Yucatan – devra être montée sur des échasses sur 50 miles pour parcourir certaines des zones géographiques les plus fragiles et les plus sensibles à l’environnement au monde.

Pendant ce temps, une raffinerie de pétrole – et une série de parcs industriels prévus – n’ont pas d’approvisionnement en gaz naturel. Et un programme gouvernemental Internet pour tous a dépensé des centaines de millions de dollars sans même correspondre à la couverture des services privés.

López Obrador a achevé l’un de ses principaux projets, la construction d’un nouvel aéroport à Mexico. Mais parce qu’il a été mis en service plus d’un an avant la fin des liaisons ferroviaires et routières, il est peu utilisé. Il a annulé un autre projet d’aéroport que son prédécesseur n’a pas pu terminer, d’où sa précipitation.

López Obrador admet que le gouvernement est difficile à manier – il l’appelle souvent un « éléphant rhumatismal » qui doit être poussé. Il attribue également les retards à ce qu’il appelle une vaste conspiration de conservateurs, d’hommes d’affaires et d’organisations non gouvernementales financées par les États-Unis.

“Des pseudo-écologistes viennent de Mexico et d’autres parties du pays, financés par le gouvernement des États-Unis, et ils déposent ces injonctions contre nous”, s’est plaint le président.

Peu de gens sont en désaccord avec son désir d’apporter des emplois, du développement, des services bancaires, Internet et des soins de santé décents aux pauvres et aux campagnes reculées du Mexique. Mais ses grands projets ont été contrecarrés, en grande partie par sa propre croyance en quelques règles centrales.

LE GOUVERNEMENT DOIT TOUT FAIRE

López Obrador s’est appuyé presque exclusivement sur des entreprises publiques du type de celles qui dominaient l’économie mexicaine dans les années 1970, dont la plupart ont été vendues par ses prédécesseurs.

Certains qu’il a récemment créés, comme la société minière gouvernementale à qui il a donné le monopole des gisements de lithium, dans l’espoir de sauter sur le boom de la voiture électrique aux États-Unis, vantant ses réserves du composant clé de la batterie. Mais la société n’a aucune expérience dans la production ou le raffinage du lithium et n’a pas encore transformé une pelletée de terre.

Le président souhaite également relancer certaines entreprises d’État, comme une petite banque d’État pour laquelle il envisage de construire des milliers de succursales, et Mexicana, la défunte compagnie aérienne d’État. Ailleurs, les pays s’éloignent de ces entreprises de consommation nationalisées.

Le programme « Internet pour tous » de López Obrador est peut-être moins controversé. Alors que les télécommunications privées et étrangères du Mexique offrent déjà une couverture sur environ 85% du territoire mexicain, les citoyens les plus pauvres du Mexique vivent dans des communautés si petites ou éloignées qu’il n’est pas rentable de les desservir.

López Obrador a confié la tâche à la société d’électricité publique, qui n’a aucune expérience dans le domaine, et à une petite entreprise de télécommunications à court d’argent que le gouvernement a renfloué et repris.

Gerardo Flores Ramirez du groupe de réflexion mexicain Telecommunications Law Institute note que malgré des dépenses de près de 900 millions de dollars de 2020 à 2023, le système gouvernemental ne couvre qu’environ 70% du pays et n’atteindra même pas des objectifs modestes et réduits de 92% jusqu’en 2028.

“Ils n’atteindront pas les objectifs”, a déclaré Flores Ramirez.

LE GOUVERNEMENT PEUT FORCER LE SECTEUR PRIVÉ À FAIRE SON OFFRE

López Obrador cherche à persuader les entreprises privées de l’aider à atteindre son objectif de déplacer les emplois vers le sud, plus loin au Mexique et loin de la frontière américaine, et de commencer à utiliser des infrastructures gouvernementales qui ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Il les cajole et les menace tour à tour.

Au début de son mandat, il oblige les compagnies de gaz naturel à renégocier des contrats d’approvisionnement qu’il juge trop lucratifs. Et il a modifié les règles applicables aux centrales électriques à énergie renouvelable et au gaz détenues par des étrangers, pour favoriser les installations de production d’électricité plus sales appartenant à l’État.

Il a cependant évité d’exproprier quoi que ce soit, même ce qu’il veut vraiment, comme une carrière de calcaire appartenant à Vulcan Materials, basée en Alabama, près de la station balnéaire de Playa del Carmen sur la côte caribéenne.

Le président veut transformer les bassins cristallins de la carrière en une attraction touristique – bien qu’ils soient pleins de crocodiles – alors il a tenté de forcer l’entreprise, jusqu’ici sans succès, à vendre, en ordonnant sa fermeture et en encourageant les Mexicains à porter plainte contre l’entreprise .

De même, il a eu du mal à amener les compagnies aériennes à utiliser son nouvel aéroport de Mexico malgré la limitation des vols vers l’ancien plus proche de la capitale.

López Obrador recherche également désespérément des clients pour le corridor ferroviaire et routier reliant le Pacifique au golfe du Mexique, à travers l’étroite ceinture du Mexique connue sous le nom d’isthme de Tehuantepec.

Il espère construire une chaîne d’environ 10 parcs industriels le long du corridor, pour attirer les usines de fabrication étrangères de la frontière américaine. Il a menacé de ne plus accorder de permis aux industries gourmandes en eau à la frontière, où la plupart des entreprises se regroupent pour des raisons de logistique et de proximité.

López Obrador – connu au Mexique par ses initiales, AMLO – a essentiellement lancé un ultimatum à une entreprise basée aux États-Unis pour construire un terminal de gaz naturel liquéfié au Mexique. Mais il faudrait construire les gazoducs pour alimenter une telle centrale. Les entreprises privées sont restées à l’écart, annonçant à la place des projets de ports GNL du côté américain du Golfe.

“La capacité du gouvernement à faire avancer les projets a été faible et floue, comme dans le cas de l’augmentation de l’approvisionnement en gaz naturel”, a déclaré Adrian Duhalt, chercheur au Center on Global on Energy Policy de l’Université de Columbia.

DÉMARREZ UN PROJET, PUIS DÉTERMINEZ COMMENT LE TERMINER

López Obrador a commencé son administration avec un grand rêve : le train Maya de 950 milles (1 500 kilomètres), une ligne touristique à parcourir en boucle autour de la péninsule du Yucatan, reliant les stations balnéaires et les sites archéologiques.

Sur le tronçon entre les stations balnéaires des Caraïbes de Cancun et Tulum, il était d’abord prévu de rouler sur des pistes surélevées au-dessus de l’autoroute côtière, où se trouvent la plupart des hôtels. Mais les propriétaires d’hôtels se sont plaints des effets de la construction, des fermetures de routes et des impacts sur les terres de chaque côté de l’autoroute.

López Obrador a donc décidé de modifier l’itinéraire – sans étude environnementale – pour couper une bande de 68 miles (110 kilomètres) à travers la jungle entre Cancun et Tulum.

Les écologistes ont combattu la coupe d’arbres et ont souligné que la ligne traverserait et effondrerait probablement le vaste réseau de grottes souterraines et de lacs gouffres de la région où certains des plus anciens restes humains d’Amérique du Nord ont été trouvés.

López Obrador a de nouveau changé le projet. Maintenant, il dit que 50 miles (80 kilomètres) de la double voie ferrée seront construits sur une plate-forme surélevée à 2,5 mètres (mètres) au-dessus du sol de la forêt, soutenue par des milliers de piliers en béton qui ne blesseront pas les grottes en dessous.

La Chine a construit un chemin de fer plus long sur un terrain similaire, et cela a pris sept ans. López Obrador a donné un an aux ingénieurs de l’armée pour faire le travail au Mexique.

Peu de gens croient que cela peut être fait dans ce laps de temps, voire pas du tout.

“Ce n’est pas un projet farfelu, uniquement parce que ce n’est pas un projet, c’est juste une farce”, a déclaré Jose ‘Pepe’ Urbina, un plongeur qui a exploré les cavernes pendant des décennies.