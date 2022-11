Le président mexicain rejette une manifestation massive contre les réformes

MEXICO CITY (AP) – Un jour après que des dizaines de milliers de personnes ont protesté contre la proposition du président Andrés Manuel López Obrador de remanier l’autorité électorale mexicaine, le président les a rejetées lundi en tant que partisans du privilège, du racisme et du classisme.

López Obrador a déclaré que la manifestation de dimanche – la plus importante contre l’une de ses propositions en près de quatre ans au pouvoir – était une sorte de “strip-tease” révélant les intentions des conservateurs mexicains. Il a estimé qu’il y avait entre 50 000 et 60 000 manifestants, un sous-dénombrement apparent et bien en deçà des 200 000 estimés par les organisateurs de la marche.

Les partis d’opposition et les organisations de la société civile avaient appelé les Mexicains à manifester contre les réformes électorales proposées qui refaçonneraient l’Institut national électoral, l’une des institutions les plus fiables du pays.

Les manifestants ont déclaré qu’ils craignaient que López Obrador, qui maintient des cotes d’approbation élevées et dont le parti contrôle plus de la moitié des gouvernements des États, utilise ses propositions de réforme compromettrait l’indépendance de l’institut et le rendrait plus redevable à son parti.

Lundi, López Obrador a déclaré que son intention était l’inverse : protéger et renforcer la démocratie.

L’initiative comprend l’élimination des bureaux électoraux au niveau de l’État, la réduction du financement public des partis politiques et la possibilité pour le public d’élire les membres de l’autorité électorale plutôt que la chambre basse du Congrès.

Cela réduirait également le nombre de législateurs à la chambre basse du Congrès de 500 à 300 et de sénateurs de 128 à 96 en éliminant les législateurs en général. Ceux-ci ne sont pas directement élus par les électeurs, mais apparaissent sur les listes des partis et obtiennent des sièges en fonction de la proportion de voix de leur parti.

La proposition devrait être discutée au Congrès mexicain dans les semaines à venir, où le parti Morena du président et ses alliés détiennent un avantage.

The Associated Press