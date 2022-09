Le président mexicain propose des réformes à la Garde nationale

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a proposé une législation qui transférerait la garde nationale nominalement civile du pays à une autorité militaire totale, achevant un changement radical pour un homme politique qui, plus tôt dans sa carrière, a appelé les soldats à retourner à la caserne. En plus de l’évolution politique vertigineuse que le changement marquerait, la proposition est presque certaine de faire face à des défis constitutionnels.

López Obrador a créé la Garde nationale en 2019, arguant que la police fédérale mexicaine était désespérément corrompue et incapable d’affronter les puissants cartels de la drogue mexicains. Il l’a inscrit dans la constitution, le plaçant sous l’autorité de l’appareil civil de sécurité publique.

Les critiques soutiennent que les réformes de la législation habilitante responsable de la Garde nationale ne sont pas suffisantes pour transférer son autorité civile constitutionnellement établie à l’armée.

“Il est très clair dans l’article 21 de la Constitution mexicaine qui établit d’abord que la Garde nationale est un corps à caractère civil et sous l’autorité du secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens”, a déclaré l’analyste Ana Lorena Delgadillo, directrice de la Justice Foundation. “Donc, tout changement que vous souhaitez apporter pour déplacer la Garde nationale vers (le ministère de la Défense) devrait d’abord passer par une réforme constitutionnelle.”

Elle a ajouté que même s’ils tentaient une réforme constitutionnelle, les législateurs devraient évaluer si le fait de placer la Garde nationale sous commandement militaire serait conforme à l’esprit de sécurité civile qui régit la constitution.

López Obrador ne semble plus avoir les voix au Congrès pour une réforme constitutionnelle.

Dans sa proposition, López Obrador avance un argument à plusieurs volets : les forces de police civiles n’ont pas réussi à sécuriser le pays ; l’armée est l’institution la plus fiable du Mexique ; et, la Garde nationale est déjà essentiellement une institution militaire.

Sur les plus de 110 000 membres de la Garde nationale, plus de 80 % sont issus de l’armée et de la marine, note le président. La Garde nationale ne fonctionne que grâce aux dirigeants militaires qui l’ont organisée et aux vastes capacités logistiques de l’armée.

Une grande partie de la proposition de López Obrador se lit comme une ode à l’armée en tant que pilier central de la société mexicaine. Le ton est celui que les Mexicains reconnaîtront. Le président a confié à l’armée plus de responsabilités que n’importe quel dirigeant mexicain de mémoire récente, les chargeant non seulement de lutter contre les cartels de la drogue, mais aussi du vol de carburant. Il leur fait construire un nouvel aéroport pour la capitale et un train touristique sur la péninsule du Yucatan. Ils construisent des succursales bancaires dans les zones rurales et ont joué un rôle clé dans la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19.

“Le transfert du contrôle opérationnel et administratif de la Garde nationale au (ministère de la Défense) répond à la nécessité immédiate de surmonter les obstacles administratifs et la disponibilité des ressources”, a écrit López Obrador, affirmant que c’est le seul moyen de faire correspondre l’étendue géographique, les capacités logistiques et la puissance de feu du crime organisé.

L’armée est dans les rues dans un rôle de sécurité essentiel depuis des années, bien avant que López Obrador n’entre en fonction. Il a été accusé de violations des droits de l’homme et les Nations Unies demandent depuis longtemps qu’il soit retiré de la police.

Cependant, ni la Garde nationale ni l’armée n’ont réussi à réduire l’insécurité dans le pays. Le mois dernier, des groupes criminels organisés se sont déchaînés dans quatre États en une semaine, incendiant des entreprises et tuant des passants.

Les critiques disent que la Garde nationale n’a pas les capacités d’enquête et de renseignement d’une force de police. Ils sont une présence visible lors des patrouilles et répondent à la violence, mais font peu pour l’empêcher.

La proposition de López Obrador n’aborde pas la question de savoir comment l’armée est l’institution appropriée pour diriger ce qu’il continue d’appeler une force de police nationale. Le président parle souvent de l’impunité qui sévit dans le pays, mais on ne sait toujours pas comment une force de sécurité composée et dirigée par des militaires pourra effectuer le travail de maintien de l’ordre nécessaire pour traduire les criminels en justice.

Le paquet de réformes a été soumis au Congrès avant le début de sa nouvelle session législative jeudi.