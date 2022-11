Le président mexicain mène ses partisans en mars à travers la capitale

Magdalena Molina García, 62 ans, une femme au foyer de Mexico, a déclaré qu’elle avait assisté à la marche de dimanche pour exprimer son soutien à un président qui avait accru son accès et celui de sa famille aux programmes sociaux, notamment un phare destiné aux jeunes Mexicains.

Mais Mme Molina a déclaré qu’elle ne soutenait pas la stratégie de sécurité du président “des câlins, pas des balles”. M. López Obrador a utilisé cette expression pour décrire une tactique consistant à dépenser plus pour détourner les jeunes des puissants cartels de la drogue du pays et les diriger vers une vie plus significative.

“Je n’embrasserais jamais un criminel”, a-t-elle déclaré. Mais, dit-elle, “je suis à 100% une Obradorista.”