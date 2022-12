Le président mexicain insiste sur le fait que les relations avec l’Espagne sont toujours “en pause”

Jeudi, le secrétaire mexicain aux Relations extérieures, Marcelo Ebrard, a rencontré son homologue espagnol, José Manuel Albares, et a déclaré que “nous entrons dans une relance, en ce qui concerne les relations bilatérales”. Les deux hommes se sont embrassés et ont parlé d’une nouvelle coopération lors de la réunion de la Commission bilatérale Espagne-Mexique.

“J’ai envoyé une lettre respectueuse au chef de l’Etat, le roi d’Espagne, et il n’a même pas eu la courtoisie de me répondre”, s’est plaint vendredi le président. “Ils ont dit que nous devions les remercier d’être venus ici et de nous avoir colonisés, et plus tard avec les entreprises, la même attitude arrogante.”