Le président mexicain insiste sur le fait que les relations avec l’Espagne sont toujours “en pause”

MEXICO CITY (AP) – Le président mexicain a insisté vendredi sur le fait que les relations de son pays avec l’Espagne étaient toujours “en pause”, un jour après que le haut diplomate mexicain a rencontré son homologue espagnol et a déclaré que les relations étaient “relancées”.

La volte-face déroutante implique des plaintes vieilles de plusieurs années du président Andrés Manuel López concernant des entreprises espagnoles opérant au Mexique et le refus de l’Espagne de s’excuser pour les abus commis lors de la conquête du Mexique à l’époque coloniale.

La politique étrangère du Mexique semble être largement menée par López Obrador, qui a également récemment mis « en pause » les relations avec le Pérou. Dans le cas du Pérou, López Obrador a déclaré que le Mexique reconnaissait toujours Pedro Castillo comme président péruvien malgré le fait que les législateurs l’aient démis de ses fonctions la semaine dernière pour avoir tenté de dissoudre le Congrès avant un vote de destitution prévu.

Jeudi, le secrétaire mexicain aux Relations extérieures, Marcelo Ebrard, a rencontré son homologue espagnol, José Manuel Albares, et a déclaré que “nous entrons dans une relance, en ce qui concerne les relations bilatérales”. Les deux hommes se sont embrassés et ont parlé d’une nouvelle coopération lors de la réunion de la Commission bilatérale Espagne-Mexique.

Mais tôt vendredi, López Obrador a contredit Ebrard en disant: “Non, la pause continue, car il n’y a aucune attitude de respect de leur part.”

En février, López Obrador a accusé les entreprises espagnoles de profiter indûment des ouvertures du secteur privé pour signer des contrats véreux pour construire des centrales électriques au Mexique.

En 2020, López Obrador a envoyé une lettre demandant à l’Espagne de s’excuser pour la brutalité de la conquête du Mexique en 1521 et des siècles de domination coloniale.

“J’ai envoyé une lettre respectueuse au chef de l’Etat, le roi d’Espagne, et il n’a même pas eu la courtoisie de me répondre”, s’est plaint vendredi le président. “Ils ont dit que nous devions les remercier d’être venus ici et de nous avoir colonisés, et plus tard avec les entreprises, la même attitude arrogante.”

L’Espagne a rapidement riposté dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

“Le gouvernement espagnol rejette catégoriquement les commentaires du président mexicain sur Sa Majesté le Roi, les entreprises espagnoles et les secteurs politiques espagnols”, indique le communiqué. “Ces déclarations sont incompréhensibles après une commission bilatérale réussie qui a offert tant de résultats concrets.”

Tout cela a mis Ebrard – qui espère être nommé par le parti Morena du président pour succéder à López Obrador – dans une situation difficile. Ebrard ne peut pas être publiquement en désaccord avec le président, bien qu’il ait suggéré que la réunion de jeudi avait été approuvée par López Obrador.

La lettre du Mexique de 2020 disait : « L’Église catholique, la monarchie espagnole et le gouvernement mexicain devraient présenter des excuses publiques pour les atrocités offensives subies par les peuples autochtones.

La lettre est arrivée alors que le Mexique marquait le 500e anniversaire de la conquête de 1519-1521, qui a entraîné la mort d’une grande partie de la population préhispanique du pays.

López Obrador avait déjà demandé à l’Espagne des excuses pour la conquête en 2019. Le ministre espagnol des Affaires étrangères de l’époque, Josep Borrell, avait déclaré que son pays “ne présentera pas les excuses qui ont été demandées”.

The Associated Press