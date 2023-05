Le président mexicain dénonce le projet de loi soutenu par DeSantis destiné à dissuader l’immigration clandestine comme « immoral »

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador aurait déchiré lundi le nouveau projet de loi radical sur l’immigration de la Floride dirigé vers le bureau du gouverneur républicain Ron DeSantis.

López Obrador, tout en critiquant DeSantis, a également pris la parole lors d’une conférence de presse lundi avant son appel prévu mardi avec le président Biden. Le président mexicain et Biden doivent discuter de l’immigration et de la crise du fentanyl deux jours seulement avant l’expiration du titre 42.

« Pourquoi est-ce que [DeSantis] doivent profiter de la douleur des gens, de la douleur des migrants, du besoin de gain politique des gens », a demandé López Obrador lors de la conférence de presse de lundi, faisant référence au projet de loi sur l’immigration adopté par la législature de Floride la semaine dernière qui allouerait, en partie, 12 dollars millions pour le programme de relocalisation des migrants de DeSantis. « C’est immoral. C’est de la politique. »

« Maintenant, j’ai découvert que le gouverneur de Floride – imaginez, la Floride, qui est pleine de migrants – prend des mesures répressives et inhumaines contre les migrants en Floride parce qu’il veut être candidat », a ajouté López Obrador, selon Politico. « Ne peut-il pas faire une autre proposition pour convaincre les gens ?

ABBOTT ACTIVE ‘TEXAS TACTICAL BORDER FORCE’, 545 GARDES NATIONAUX SUPPLÉMENTAIRES DÉPLOYÉS AVANT L’EXPIRATION DU TITRE 42

Le projet de loi 1718 du Sénat a été adopté la semaine dernière par la législature de l’État de Floride contrôlée par les républicains et se dirige vers le bureau du gouverneur. Pour l’exercice 2023-2024, la législation fournirait 12 millions de dollars à la « Division de la gestion des urgences pour le programme de transport extraterrestre non autorisé ».

L’initiative a attiré l’attention nationale l’année dernière lorsque DeSantis a transporté un groupe de migrants sud-américains du Texas vers l’enclave libérale de Martha’s Vineyard, Massachusetts, qui avait vanté un large soutien aux politiques de sanctuaire. Les dirigeants locaux ont rapidement affirmé que les riches insulaires n’avaient pas assez de ressources pour soutenir les migrants, qui ont été transportés par bus vers une base militaire à Cape Cod. Cette décision visait à contester ce que les républicains qualifiaient d’hypocrisie des démocrates envers les demandeurs d’asile et à protester contre la politique fédérale d’immigration sous l’administration Biden.

Le projet de loi obligerait également les hôpitaux à interroger les patients sur leur statut juridique, obligerait les moyennes et grandes entreprises à utiliser le système fédéral E-Verify pour vérifier le statut juridique des nouveaux employés et permettrait à toute personne surprise en train de transporter sciemment des migrants sans papiers d’être inculpée. avec la traite des êtres humains.

« E-Verify obligatoire, nous y travaillons depuis de très nombreuses années. Cela va faire en sorte que les incitations à venir illégalement en Floride aient été traitées. Je pense que c’est vraiment, vraiment important », a déclaré DeSantis. lors de sa propre conférence de presse vendredi, selon KATV.

FLORIDA BILL DÉGAGE 12 M$ POUR L’INITIATIVE DE RÉINSTALLATION DES MIGRANTS DE DESANTIS MOIS APRÈS LES VOLS DE MARTHA’S VINEYARD

Prenant un ton différent lundi, López Obrador a déclaré que lui et Biden discuteraient mardi de programmes de développement pour aider à endiguer le flux de migrants vers la frontière américaine.

« Nous parlerons de notre coopération, qui est très bonne, très, très bonne, et nous la maintiendrons ainsi », a déclaré López Obrador.

Le président mexicain a appelé les migrants à ne pas faire appel à des passeurs pour se rendre à la frontière américaine. « Ne vous laissez pas berner », a déclaré López Obrador lors de son point de presse du matin. « Ne vous laissez pas faire chanter par des coyotes, des passeurs, qui vous mettent en danger. »

Le Mexique a accepté la semaine dernière de continuer à accepter les migrants du Venezuela, d’Haïti, de Cuba et du Nicaragua qui sont refoulés à la frontière, ainsi que d’autres migrants d’Amérique centrale. López Obrador a précédemment demandé au gouvernement américain de contribuer davantage à l’aide au développement en Amérique centrale afin que les gens n’aient pas à migrer.

López Obrador a également critiqué les propositions des législateurs républicains américains visant à rendre plus difficile la demande d’asile et plus facile pour les autorités de bloquer les migrants à la frontière.

« Cela les dégrade vraiment, moralement », a-t-il déclaré.

Les deux présidents évoqueront également la crise du fentanyl. L’opioïde synthétique, principalement introduit en contrebande depuis le Mexique, a causé environ 70 000 décès par surdose par an aux États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

López Obrador a nié que les cartels de la drogue fabriquent du fentanyl au Mexique, bien qu’il ait reconnu que des précurseurs chimiques – et, selon lui, du fentanyl fini – sont introduits en contrebande au Mexique depuis la Chine, une affirmation que la Chine a démentie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.