Le président mexicain demande aux habitants de refuser les cadeaux des gangs de la drogue

MEXICO CITY (AP) – Le président mexicain a appelé mardi les citoyens du pays à ne pas accepter les cadeaux des fêtes et les cadeaux des gangs de la drogue, après que des vidéos publiées en ligne aient montré des camionnettes criardes distribuant des tonnes de cadeaux tandis que des passants décrivaient les chauffeurs comme des membres du cartel de la drogue de Jalisco .

Le président Andrés Manuel López Obrador a confirmé que certains gangs de la drogue cherchaient à reprendre ces cadeaux – souvent vus il y a des années – pour gagner le soutien de la population locale.

López Obrador a déclaré lors de son point de presse du matin que les habitants de certaines communautés ont tenté de protéger les trafiquants, d’arrêter les saisies de drogue ou de s’opposer à l’installation de bases de la Garde nationale destinées à lutter contre le trafic de drogue.

Les autorités n’ont pas confirmé la source des cadeaux – principalement des jouets – dans le document du 21 décembre dans un quartier à faible revenu de la ville de Guadalajara, la capitale de l’État de Jalisco.

Un convoi de camions transportant des décorations gonflables du Père Noël et des lumières de Noël a traversé le quartier, hurlant des chansons “narco corrido” faisant l’éloge du cartel de Jalisco et d’un chef local du gang, connu sous le pseudonyme de “RR”.

Un spectateur dans un clip vidéo est entendu dire: «Tous les gens de RR. Qui a dit qu’ils ne vous donnaient rien ? Pourquoi le gouvernement ne fait-il pas de même ?

Interrogé sur les vidéos mardi, López Obrador a reconnu que la pratique refait surface ; dans les années 2010, de telles tournées de cadeaux de Noël du cartel étaient courantes dans l’État frontalier nord de Tamaulipas. López Obrador a déclaré que cela faisait partie d’une stratégie des gangs criminels pour gagner le soutien populaire.

“Depuis le début de cette administration, nous savions, c’était évident, c’était de notoriété publique, que les gangs criminels s’appuyaient beaucoup sur des bases sociales, sur les gens des communautés”, a déclaré le président. “Ils utilisent les gens comme boucliers (humains)”.

“Dernièrement, certains groupes tentent de faire revivre cette méthode (d’offrir des cadeaux) en amenant les gens à les soutenir”, a déclaré López Obrador. “Lorsqu’il y a une saisie de cocaïne, les communautés sortent et défendent les trafiquants, et tentent même d’enlever des membres de l’armée et de la Garde (nationale) pour empêcher la saisie de la cocaïne”.

Les résidents locaux de trois États ont également organisé des manifestations contre la construction de casernes pour la Garde nationale. López Obrador a attribué ce qu’il a décrit comme “trois ou quatre cas” d’opposition locale à l’influence du cartel. Cependant, dans le cas des manifestations à Mexico, les habitants ont déclaré qu’ils considéraient la caserne comme inutile, dommageable pour l’environnement ou susceptible d’augmenter la violence dans le quartier.

La manifestation la plus massive de soutien local aux gangs criminels au Mexique est venue des gangs de voleurs de carburant qui forent dans les pipelines du gouvernement pour voler de l’essence et du diesel. Parce que les voleurs de carburant laissaient également les habitants collecter de l’essence aux robinets illégaux, de nombreuses communautés ont combattu les raids de la police et de l’armée.

Mais López Obrador a déclaré que sa campagne contre le vol de carburant avait affaibli ce type de collaboration avec les criminels.

“Il y avait ce type de soutien, tout cela a disparu parce que les gens savent que c’est illégal et qu’ils ne devraient pas protéger les criminels”, a déclaré le président. “Ce que je dis aux gens, c’est qu’ils ne doivent pas se laisser manipuler, qu’ils ne doivent pas protéger ces gangs.”

Presse associée, La presse associée