Le président mexicain demande à Bad Bunny de donner un concert gratuit

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il ne pouvait pas offrir d’argent au chanteur, mais que le gouvernement paierait les lumières, la scène et le système de sonorisation, et même installerait une tyrolienne sur l’immense place centrale de la capitale.

López Obrador a suggéré que Bad Bunny jouerait gratuitement parce qu’il est “sensible” et se sent “solidaire” avec ceux qui n’ont pas pu entrer à cause de billets en double vendus par des fraudeurs.