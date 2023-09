Le président mexicain critique l’aide américaine à l’Ukraine et les sanctions contre les pays d’Amérique latine lors d’une réunion de haut niveau

Le président mexicain a critiqué vendredi l’aide américaine à l’Ukraine et les sanctions économiques contre le Venezuela, Cuba et d’autres pays alors que la première des deux réunions de haut niveau américano-mexicaines s’ouvrait à Washington.

Le président Andrés Manuel López Obrador a émis une critique générale de la politique étrangère américaine, affirmant que les sanctions économiques américaines forçaient les gens à émigrer de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

Ces commentaires sévères sont intervenus alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken, la secrétaire au Commerce Gina et la représentante au Commerce Katherine Tai rencontraient leurs homologues mexicains au département d’État.

Les discussions de vendredi porteront sur le commerce et les questions commerciales, mais Blinken dirigera une délégation américaine au Mexique la semaine prochaine avec le procureur général Merrick Garland et le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, qui se concentrera sur la sécurité des frontières et la migration.

Le Département d’État a déclaré dans un communiqué que Blinken rencontrerait López Obrador lors du voyage des 4 et 5 octobre.

Les experts affirment que la mauvaise gestion économique et la répression politique sont en grande partie responsables du flux de migrants qui quittent le Venezuela et Cuba.

López Obrador a déclaré que les États-Unis devraient consacrer une partie de l’argent envoyé à l’Ukraine au développement économique de l’Amérique latine.

« Ils (les Etats-Unis) ne font rien », a-t-il déclaré. « C’est plus, beaucoup plus, ce qu’ils autorisent pour la guerre en Ukraine que ce qu’ils donnent pour lutter contre la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

Il a appelé à un programme américain « pour lever les blocus et cesser de harceler les pays indépendants et libres, un plan intégré de coopération afin que les Vénézuéliens, les Cubains, les Nicaraguayens et les Équatoriens, les Guatémaltèques et les Honduriens ne soient pas forcés d’émigrer ».

Il y a eu une augmentation du nombre de migrants vénézuéliens traversant le Mexique ces dernières semaines pour tenter d’atteindre la frontière américaine. De nombreux migrants affirment que la détérioration des conditions économiques et politiques dans leur pays d’origine les a poussés à entreprendre ce voyage.

Le Mexique a condamné l’invasion russe de l’Ukraine mais a adopté une politique de neutralité et a refusé de participer aux sanctions. Le Mexique continue également d’acheter des vaccins contre la COVID-19 millésime 2020 à la Russie et à Cuba.

Le président mexicain s’est moqué des efforts déployés par les législateurs républicains américains pour réduire le petit montant de l’aide étrangère que les États-Unis accordent au Mexique. López Obrador a estimé qu’il s’agissait de 40 ou 50 millions de dollars, le qualifiant de « ridicule ».