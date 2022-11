Le président mexicain canalise Trump alors qu’il cible le système électoral de son pays

Les Canadiens se sont habitués à un certain politicien au sud de la frontière qui a l’habitude de n’accepter les résultats des élections que lorsqu’il gagne, qui invite ses partisans à assiéger la capitale lorsqu’il perd et qui cherche à remplacer les agents électoraux neutres par des personnes loyales à lui.

En fait, il existe deux leaders de ce type sur le continent. L’un d’eux vient de voir son prestige au sein du Parti républicain en prendre une raclée lors des élections américaines de mi-mandat. L’autre est Andrés Manuel López Obrador – toujours en tête en tant que président élu du Mexique.

Donald Trump a complètement échoué ce mois-ci à saper le système électoral américain de l’extérieur. Mais Lopez Obrador – mieux connu dans son pays sous le nom d’AMLO – est dans une position beaucoup plus forte en tant que président en exercice avec le congrès mexicain à ses côtés, et il a pour objectif de démanteler l’autorité électorale indépendante du pays.

Une parenté inattendue

S’exprimant à New York cette semaine, l’ancien président américain Barack Obama a averti que “la menace pour la démocratie ne suit pas toujours un axe conservateur/libéral, gauche/droite. Cela n’a rien à voir avec les lignes partisanes traditionnelles ou les préférences politiques”. ce que nous voyons, ce qui est contesté, ce sont les principes fondamentaux de la démocratie elle-même.”

Obama aurait pu décrire la curieuse affinité entre Donald Trump et AMLO, qui habitent différentes extrémités du spectre gauche-droite mais qui partagent une tendance à contester les principes d’élections libres et à déclarer les institutions électorales corrompues.

Le président américain de l’époque, Donald Trump, s’exprime aux côtés du président mexicain Andrés Manuel López Obrador avant de signer une déclaration commune dans la roseraie de la Maison Blanche le 8 juillet 2020 à Washington, DC. (Win McNamee/Getty Images)

Trump a qualifié AMLO de “socialiste” mais aussi de “bon gars”, de “grand gentleman” et de “mon ami”. Mardi, AMLO a semblé sympathiser avec les luttes actuelles de Trump : “C’est un capitaliste et il n’est pas parfait, mais c’est une bonne personne et je le respecte.”

Les deux hommes ont utilisé le langage de “seul je peux le réparer” pour décrire leurs missions visant à éliminer les supposés acteurs de “l’État profond” qui, selon eux, bafouent la véritable volonté du peuple. Dans le cas d’AMLO, l’État profond est incarné par l’Institut national électoral du Mexique, l’équivalent national d’Élections Canada, connu sous son acronyme en espagnol INE.

“Ne touchez pas à l’INE”

Ce week-end, Mexico et deux douzaines de centres régionaux ont vu massif manifestations sous le slogan “Ne touchez pas à l’INE”. Les manifestations ont fait descendre des centaines de milliers de Mexicains dans les rues – le plus grand défi populaire auquel AMLO a été confronté depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

L’AMLO a rejeté les inquiétudes des marcheurs au sujet de l’INE comme “juste une excuse”.

“Ceux qui ont défilé hier l’ont fait parce qu’ils sont contre la transformation qui s’opère dans ce pays”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse du matin. “Ils l’ont fait en faveur de la corruption. Ils l’ont fait en faveur du racisme.”

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a montré des photos de la manifestation “Ne touchez pas à l’INE” lors de sa conférence de presse quotidienne au Palais national de Mexico le 14 novembre 2022. Il a accusé les marcheurs de soutenir la “corruption”. (PA)

L’INE, anciennement appelé l’Institut fédéral électoral, a vu le jour en 1990 au début de la transition du Mexique loin du régime du parti unique.

L’INE a travaillé pour changer un système politique qui, pendant sept décennies, n’a offert qu’un simulacre de démocratie. Et cela a réussi: les trois dernières élections ont vu chacun des trois principaux partis mexicains remporter tour à tour le pouvoir, avec à chaque fois des transferts de pouvoir pacifiques.

AMLO a une histoire de mauvaises relations avec, et des allégations contre, l’INE.

Au cours des années 1990, le Parti de la révolution démocratique, dont AMLO était membre, a remporté plusieurs victoires au niveau de l’État. Mais AMLO a perdu les deux occasions où il s’est présenté au poste de gouverneur dans son propre État de Tabasco, et à chaque fois, il a allégué une fraude – un schéma qu’il répétera tout au long de sa carrière politique.

AMLO crie au scandale

En 2000, AMLO a été élu maire de Mexico, un poste qu’il a occupé avec un succès considérable et des cotes d’approbation élevées. Cela l’a laissé prêt à monter une campagne présidentielle en 2006 qui l’a vu courir au coude à coude contre Felipe Calderón du Parti d’action nationale de centre-droit.

Lorsque l’autorité électorale fédérale a déclaré que Calderón l’avait emporté avec un quart de million de voix (0,58 % du total) lors d’une élection que les observateurs de l’Union européenne ont déclarée équitable, AMLO a appelé ses partisans à établir un camp de protestation permanent dans le centre de Mexico. Ce blocus est resté en place pendant 48 jours, causant de graves pertes financières dans la ville.

En 2006, AMLO a appelé ses partisans à occuper le Zocalo, la place principale de Mexico, pour protester contre ce qu’il a qualifié de fraude électorale lui refusant la présidence. (Gisela Ishihara)

AMLO a continué à faire partie intégrante de la scène politique mexicaine jusqu’à ce que les stars s’alignent finalement pour lui avec un nouveau parti de sa propre création – MORENA – il y a quatre ans.

“Le grand paradoxe”, a déclaré à CBC News l’ancien ambassadeur du Mexique à Washington Arturo Sarukhan, “c’est que Lopez Obrador lui-même est président aujourd’hui au Mexique grâce à ces institutions qui se sont créées au cours des deux ou trois dernières décennies au Mexique et qui ont permis des élections les processus doivent être exécutés proprement, équitablement et de manière transparente.”

D’autres pays entraînés dans le conflit

AMLO propose d’éliminer l’INE et de le remplacer par un nouvel organe sur lequel il exercerait un contrôle considérable. Les sept personnes qui dirigeraient la nouvelle agence électorale – des personnes qui, selon AMLO, seraient choisies par « le peuple » d’une manière non précisée – proviendraient d’un groupe de 60 candidats.

Vingt de ces candidats seraient choisis par l’exécutif (contrôlé par AMLO), 20 seraient choisis par le congrès et le sénat, et les 20 restants seraient choisis par le pouvoir judiciaire.

Le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden devraient se rendre au Mexique le mois prochain pour le traditionnel sommet des « Trois Amigos ».

Le premier ministre Justin Trudeau, à gauche, et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador posent pour une photo avant une réunion le 18 novembre 2021 à Washington, DC (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Bien que la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly ait rencontré son homologue mexicain Marcelo Ebrard cette semaine au G20, les menaces à l’indépendance de l’instance électorale mexicaine ne figuraient pas parmi les sujets abordés.

Mais le gouvernement américain a été entraîné dans la mêlée.

“Des institutions indépendantes libres de toute influence politique sont la pierre angulaire de la démocratie, et des institutions électorales non partisanes en particulier garantissent que toutes les voix sont entendues dans les processus démocratiques fondamentaux”, indique un communiqué du département d’Etat américain.

L’ambassade de Russie à Mexico, désireuse de s’attirer les bonnes grâces d’un président mexicain qui a décrit Vladimir Poutine comme “un ami”, a ensuite dénoncé “une autre intervention dans les affaires intérieures du Mexique par le gouvernement des États-Unis.

“Cette fois, les représentants d’une ‘démocratie libre’ ont décidé de conseiller le Mexique sur la meilleure façon de mener à bien la réforme électorale”, a indiqué l’ambassade dans un communiqué.

L’Union européenne s’est également prononcée sur les changements proposés, qui a chargé sa commission d’experts constitutionnels de Venise d’examiner les changements proposés.

“Cette réforme, si elle est adoptée, changera radicalement le système électoral au Mexique et la gestion de son processus électoral”, ont-ils conclu.

« Auparavant, toutes les réformes électorales constitutionnelles avaient été proposées par l’opposition. C’est la première fois que le président, dont les partisans politiques sont majoritaires au Congrès, initie des changements constitutionnels aussi ambitieux, qui affecteront considérablement les prochaines élections qui auront lieu en 2024. .”

La commission a déclaré que la loi de réforme “devrait être réexaminée car elle n’est pas conforme aux normes internationales et aux meilleures pratiques dans le domaine électoral”.

La “Quatrième transformation”

AMLO ne se considère pas simplement comme un autre dans une longue lignée d’administrateurs présidentiels, mais plutôt comme une figure historique dont l’arrivée a inauguré ce qu’il appelle la “Quatrième Transformation” du Mexique (les trois premières étant la Guerre d’Indépendance commencée en 1810, la réformes de Benito Juarez au milieu du XIXe siècle et la révolution mexicaine de 1910).

Cette vision grandiose, combinée à son histoire de contestation des résultats des élections, amène certains Mexicains à craindre ce que AMLO pourrait faire alors qu’il approche de la fin de son mandat de six ans.

Certains de ses détracteurs voient son projet d’abolir l’autorité électorale indépendante du Mexique dans le cadre d’un plan visant à aplanir la voie d’un successeur oint, ou peut-être même d’essayer de s’accrocher au pouvoir lui-même – même si la constitution mexicaine interdit strictement une seconde élection. .

AMLO a nié une telle intention, affirmant que l’INE est “corrompue” et qu’il veut simplement la nettoyer tout en rationalisant le système d’élection du congrès mexicain.

“Retour dans le passé”

Lors du rassemblement de masse du week-end au monument de l’Ange de l’indépendance de Mexico, l’ancien chef de l’INE José Woldenberg a rappelé à la foule comment l’autorité indépendante avait transformé le Mexique depuis les années 1970.

“En tant que pays, nous avons pu construire une démocratie naissante. Nous avons laissé derrière nous le pays d’un seul parti, d’un présidentialisme oppressif, d’élections sans véritables options ni compétition”, a-t-il déclaré.

“Je veux attirer votre attention sur un fait : le transfert pacifique et constitutionnel du pouvoir présidentiel s’est produit, pour la première fois au Mexique, grâce à ce processus de démocratisation. En près de 200 ans de vie indépendante, notre pays n’y était jamais parvenu.

“Le Mexique ne peut pas revenir à une institution électorale alignée sur le gouvernement, incapable de garantir l’impartialité de tout le processus électoral. Notre pays ne mérite pas de retourner dans le passé.”

EL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, GUARDIA DE NUESTRA LIBERTAD Y DEMOCRACIA.

FUE TESTIGO DEL GRAN DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA !!

Y NOS ADVIERTE, EL INE NO SE TOCA. pic.twitter.com/ng4yshUbnz —@VicenteFoxQue

Les partisans d’AMLO ne semblent pas reconnaître les progrès des 30 dernières années, a déclaré Sarukhan.

“C’est comme le débat entre les créationnistes et les évolutionnistes. De nombreux Mexicains, y compris votre serviteur, croient que la démocratie a lentement évolué au Mexique au cours des dernières décennies”, a-t-il déclaré à CBC News. « Au cœur de cela se trouve la lente création et la modernisation d’une autorité électorale centralisée entièrement autonome et efficace.

“Lopez Obrador pense que la démocratie au Mexique a commencé avec sa victoire électorale.”

Cette semaine, AMLO a organisé sa propre marche vers l’Ange de l’Indépendance pour le 27 novembre, invitant ses partisans à montrer leur soutien à la refonte proposée et promettant de créer un nouveau corps de surveillants électoraux “incorruptibles”, “pas des laquais, des employés de l’oligarchie, des gens sans scrupules moraux.”