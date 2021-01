Ce n’est pas un feuilleton mexicain – bien que l’audience en rivalise avec certains – c’est la conférence de presse quotidienne et marathon matinale que le président Andrés Manuel López Obrador a tenue chaque jour de la semaine depuis son entrée en fonction le 1er décembre 2018. Cela représente plus de 500 conférences de presse ouvertes, qui durent parfois jusqu’à trois heures.

Alors qu’il était maire de Mexico de 2000 à 2005, López Obrador a tenu des conférences de presse similaires encore plus tôt dans la matinée. Certains ont comparé son utilisation des médias à la connexion directe avec les gens aux « conversations au coin du feu » de Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930. Le regretté président vénézuélien Hugo Chávez s’est avéré encore plus difficile dans ses performances marathon « Alo Presidente » à partir de 1999.

« Je pense que c’est une stratégie très intelligente de la part du président de fixer l’ordre du jour et de choisir les sujets qui feront l’objet de débats », a déclaré Clara Jusidman, qui dirige le groupe de citoyens Incide Social. « Il parle à ses partisans, aux personnes qui croient en lui et attendent ses instructions, et cela lui permet de maintenir une certaine cohésion de groupe. »

Milenio, une chaîne d’information critiquant le gouvernement, a rapporté en novembre que le nombre de fois où « La Mañanera » a été partagé sur la page Facebook officielle du président a triplé par rapport à 2019 cette année, avec près de 800 000 actions par jour. Ajoutez à cela plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube et d’autres qui regardent d’autres manières, et il a un public qui peut rivaliser avec certains des feuilletons les plus populaires.