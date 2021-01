La semaine

« Pas question » McConnell a eu une « épiphanie post-Trump », dit un politologue

Norman Ornstein, politologue et chercheur émérite à l'American Enterprise Institute, a critiqué le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell (R-Ky.) Au fil des ans, mais il a récemment déclaré au New Yorker Jane Meyer qu'il avait été agréablement surpris par la façon dont le sénateur a répondu à l'ancien président Donald Trump à la suite de l'émeute meurtrière au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Les commentaires de McConnell ont été « plus francs que ce à quoi je m'attendais », a déclaré Ornstein. «Tant mieux pour lui!» Pourtant, il ne considère pas la scission avec Trump comme un «véritable calcul moral», écrit Meyer. « Il n'y a aucun moyen que McConnell ait eu une révélation et va maintenant changer son approche fondamentale », a déclaré Ornstein. « Il agira toujours impitoyablement quand cela servira son propre intérêt. » D'autres sources ont convenu, disant à Meyer que le partenariat de McConnell avec Trump était toujours intéressé. « Il y a trois ans, j'ai dit qu'il attendrait que Trump soit une menace existentielle pour le » GOP « et qu'il le libère ensuite », a déclaré le représentant John Yarmuth (D-Ky.), Qui connaît McConnell depuis des décennies. « Il est furieux contre Trump depuis longtemps. Beaucoup de ceux qui le connaissent ont dit à quel point il détestait Trump. » C'est la promesse de nominations judiciaires républicaines qui a gardé McConnell à bord, a déclaré M. Yarmuth. Un officiel a déclaré à Meyer. Christopher Browning, un historien, a suggéré que McConnell avait été en grande partie libéré par la défaite de Trump, qui « lui avait ouvert une trappe de sauvetage ». « Si Trump avait remporté les élections, Mitch ne serait pas en train de sauter », a-t-il déclaré.